Nas célèbre son 50e anniversaire avec une fête exclusive à New York

Hennessy & Nas a organisé une fête exclusive à New York pour son 50e anniversaire et a fait venir toutes les stars, de Diddy à Kendrick Lamar.

Nas pourrait être le leader de tous les temps lorsqu’il s’agit de rester à l’écart et de profiter des belles choses de la vie. Vous ne le verrez jamais dans aucun drame en ligne, il apparaît simplement pour proposer de la bonne musique et vivre des expériences luxueuses. Pour son 50ème anniversaire, c’est normal qu’il combine ces deux choses.

Tout d’abord, il a terminé sa deuxième trilogie musicale avec le producteur Hit-Boy. La libération de Magic 3 : l’acte final allait parfaitement avec son 50ème anniversaire. Après la sortie, Nas et Hennessy ont organisé une fête exclusive à New York pour célébrer la légende comme il se doit.

La soirée exclusive s’est déroulée au Grill à New York. Hennessy a chargé l’artiste Kennedy Yanko de créer une sculpture hommage qu’ils ont présentée à Nas. La sculpture s’inspire de l’édition limitée de Nas et Hennessy 50e anniversaire de la collaboration Hip-Hop. Il incorporait également le dévouement de Nas à son métier et à sa « maîtrise créative ». DJ Jazzy Jeff était sur place pour poursuivre la fête tandis que les Roots offraient à la foule une performance spéciale. De plus, un who’s who de la royauté du hip-hop s’est présenté pour montrer son appréciation pour Nas selon un communiqué de presse.

Des icônes et des célébrités renommées du hip-hop étaient présentes pour aider Nas à célébrer son anniversaire marquant, notamment Robert DeNiro, Chris Rock, Diddy, Mary J. Blige, Fat Joe, NORE, DJ Premier, The Lox, Kendrick Lamar, Salaam Remi, The Roots, Carmelo Anthony, Steve Stoute, Havoc, AZ, Raekwon, DJ Jazzy Jeff, Hit-Boy, Slick Rick, Q-Tip, Ralph McDaniels, Roxanne Shanté, entre autres.

Pour étendre son hommage à Nas et au hip-hop lui-même, Hennessy présentera également des mini-sculptures créées par Kennedy Yank pour les consommateurs. La collection est limitée à 20 pièces et coûtera entre 6 500 et 7 000 dollars. Les sculptures seront disponibles ultérieurement.