Après six jours de compétition, l’Ukraine a continué de mener le décompte des médailles avec quatre médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze, suivie par les Émirats arabes unis hôtes avec trois d’or et une d’argent et l’Inde avec deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy