Narsiso Martinez exalte l’individualité des ouvriers agricoles américains dans « Joyfully Grown » — Colossal

« En cours de réalisation », la pièce maîtresse de Narsiso Martinezexposition personnelle de Galerie Charlie Jamess’étend sur trois murs et est constituée de dizaines de caisses de produits récupérées. Au centre de la pièce et au-dessus d’une porte se trouve une longue table resplendissante de pommes, de kiwis, d’oranges et de raisins, le tout couronné par un lustre.

Encadrant le dîner, les ouvriers agricoles grimpent sur des échelles ou s’assoient par terre, triant la récolte dans les caisses mêmes dont est faite la composition. Au centre, les convives sans visage à la table dégustent le fruit littéral du travail des ouvriers.

« In the Works » (2024), acrylique, gouache, fusain, collage et simple feuille sur boîtes de fruits et légumes, 178 x 305 pouces

Dans Grandir avec joieMartinez (précédemment) poursuit son exploration du système de travail, des relations et des déséquilibres de pouvoir. Il s’appuie sur son expérience d’émigration d’Oaxaca à l’âge de 20 ans, déterminé à trouver des moyens de subsistance plus durables aux États-Unis.

Martinez a terminé ses études secondaires à 29 ans, puis a poursuivi ses études en beaux-arts à l’université. Tout en poursuivant ses études pour obtenir un master en beaux-arts, il a commencé à travailler de façon saisonnière dans les vastes vergers de pommiers de l’est de Washington, où il a fait la connaissance d’autres ouvriers agricoles et a appris leurs histoires.

L’artiste a été frappé par la façon dont les individus du système agricole américain, dont le travail physique intense est à l’origine de l’ensemble du système, passent inaperçus auprès de ceux qui dépendent des produits fraîchement stockés dans les supermarchés.

« Resist » (2024), encre, fusain et feuille simple sur boîte de fraises, 20 x 11,5 x 5,5 pouces

En commençant par des photographies, Martinez utilise des langages visuels de prestige – en s’appuyant spécifiquement sur l’accent mis par le portrait catholique sur les tissus luxueux et les arrière-plans de feuilles d’or – pour responsabiliser et élever les travailleurs.

Dans « Resist », par exemple, un jeune homme est représenté dans le cadre d’une boîte à baies, surmontée d’une couche d’or et portant une toge de fin d’études. La casquette entoure sa tête comme un halo, invoquant le divin et signalant le potentiel glorieux de l’éducation.

En élevant la humble boîte en carton au rang de cadre photo et en représentant des personnes qui travaillent dur dans leur individualité estimée, Martinez examine qui et ce que la société valorise.

Grandir avec joie se poursuit jusqu’au 26 octobre à Los Angeles. Découvrez davantage de travaux de Martinez sur son Instagram.

« The Planning » (2024), encre, gouache, fusain, acrylique et feuille simple sur boîte à baies, 15,5 x 20 x 4,25 pouces

Détail de « En cours de réalisation »

Détail de « En cours de réalisation »

« Blue Joy » (2024), encre, fusain, collage, acrylique et feuille simple sur boîte de myrtilles, 16 x 23,5 x 5,5 pouces

« Fresh is Our Favorite » (2024), encre, fusain, collage et acrylique sur boîte de raisin rouge sans pépins, 24 x 16,5 x 6 pouces

« Embracing Future » (2024), encre, fusain et feuille simple sur boîte orange, 23,5 x 16 x 6 pouces

Collaboration avec Ashley Jose-Isip, « On the Grass » (2024), encre, gouache, fusain et simple feuille sur boîte à raisin, 15,75 x 23,75 x 5,5 pouces