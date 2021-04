Les propriétaires d’Arsenal, Stan et Josh Kroenke, ont déclaré mardi qu’ils restaient «engagés à 100%» envers le club de Premier League, ne vendaient aucune participation et n’avaient reçu et ne recevraient aucune offre.

Le milliardaire suédois Daniel Ek, PDG et fondateur du service de streaming musical Spotify, a déclaré la semaine dernière qu’il serait intéressé par l’achat d’Arsenal si les propriétaires américains sous le feu du club voulaient vendre la tenue du nord de Londres.

Les médias britanniques ont rapporté que les grands d’Arsenal Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira soutenaient la candidature d’Ek.

Arsenal faisait partie des six clubs anglais qui se sont inscrits au projet proposé de Super League européenne avant de se retirer au milieu d’une tempête de protestations de la part des fans, des joueurs et du gouvernement britannique.

Des milliers de fans d’Arsenal se sont rassemblés devant l’Emirates Stadium avant le match de Premier League contre Everton vendredi pour protester contre les propriétaires suite au rôle du club du nord de Londres dans la tentative de former la Ligue séparatiste. Arsenal a perdu 1-0 contre Everton, ce qui a laissé les Gunners 10e au classement.

Stan Kroenke a déclaré que tout discours de rachat n’était pas le bienvenu.

« Ces derniers jours, nous avons noté des spéculations dans les médias concernant une éventuelle offre publique d’achat sur l’Arsenal Football Club », a déclaré Kroenke dans un communiqué conjoint avec son fils et directeur Josh.

«Nous restons engagés à 100% envers Arsenal * et ne vendons * aucune participation dans le Club. Nous n’avons reçu aucune offre et nous n’accepterons aucune offre.

« Notre ambition pour Arsenal reste de concourir pour remporter les plus grands trophées du jeu et notre objectif reste d’améliorer notre compétitivité sur le terrain pour y parvenir. »

L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a déclaré qu’il était en faveur de l’implication de ses anciens joueurs dans une éventuelle prise de contrôle et a proposé d’aider le club de toutes les manières possibles.

« Vous avez deux exemples dans le monde du football, d’anciens joueurs qui dirigent un club comme au Bayern Munich ou de gros investisseurs qui achètent un club comme Manchester City », a déclaré Wenger à beIN Sports.

«Personnellement, en tant que footballeur, j’aime le fait que d’anciens joueurs d’Arsenal prennent le relais et aient un conseil… Je soutiendrai toujours Arsenal, et si je peux les aider, je le ferai aussi de quelque manière que ce soit.

Les propositions pour une Super League partiellement fermée impliquant 12 des meilleurs clubs d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie se sont effondrées la semaine dernière. L’implication d’Arsenal a encore aliéné les fans qui ont protesté contre la propriété de Kroenke à plusieurs reprises.

La semaine dernière, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Stan Kroenke, le PDG Vinai Venkatesham et d’autres personnalités du club impliquées dans le plan de la Super League s’étaient excusés auprès des joueurs et de lui-même.

