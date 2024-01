Narrative Entertainment enregistre des audiences record

Narrative Entertainment a enregistré une croissance record d’audience, de part de marché et d’impact publicitaire en 2023. Le portefeuille de chaînes a connu sa plus forte croissance annuelle de part de marché, en hausse de 21 % sur un an, tandis que 4 personnes sur 5 au Royaume-Uni ont profité des chaînes en 2023.

Ses quatre chaînes de films et de divertissement ont enregistré une croissance de 28 pour cent de leur impact publicitaire sur un an, tandis que sa division pour enfants a augmenté de 11 pour cent. Cela s’inscrit dans le contexte d’une baisse du marché de -1 pour cent et -13 pour cent respectivement.



Le diffuseur a encore amélioré sa présence dans les foyers britanniques avec plus de 26 lancements de ses applications, POP Player et GREAT ! Chaînes Player et FAST sur une gamme de plates-formes. Assurer une croissance de plus de 400 % des impressions de publicités numériques d’une année sur l’autre.

Paul Dunthorne, directeur général, a commenté : « Je suis extrêmement fier de l’équipe et de ce qu’elle a accompli. Nous avons réalisé un EBITDA record malgré les vents contraires du marché, portant l’entreprise à une marge à deux chiffres et mettant en place les bases de la croissance pour les 5 prochaines années. Nous avons surperformé dans tous les KPI de programmation. Nos équipes de programmation et de création comprennent le positionnement et la connexion, fournissant du contenu notre public adore regarder.

Le grand réseau

Les films et chaînes de télévision – SUPER! Des films, SUPER ! Romance, SUPER! Action et SUPER! la télé – ont augmenté leurs impacts commerciaux de 28 pour cent sur un an, contrairement à un déclin du marché de -1 pour cent, ce qui a entraîné une augmentation de 29 pour cent de la part des impacts commerciaux (SOCI).

SUPER! Films a conservé son titre de plus grand réseau de cinéma indépendant du Royaume-Uni, atteignant 5,5 millions d’adultes de 16 ans et plus par mois.De la même manière, SUPER! la téléqui abrite des émissions de télévision classiques, a connu une croissance SOCI de +45 pour cent sur un an.

SUPER! Romance lancée comme la chaîne à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, regardée pendant plus de 2 heures en moyenne – la plus longue de toutes les chaînes britanniques.

SUPER! Noëlla chaîne saisonnière, reste la chaîne de Noël n°1 au pays, et a augmenté de 52 % sur un an.

Steve Hornsey, récit frLe vice-président de Entertainment, Films et divertissement, a ajouté : « Nous sommes très enthousiasmés par 2024 et l’expansion continue du SUPER! canaux. Après la croissance fulgurante du marché de l’année dernière, nous continuons à investir dans le lancement sur de multiples plateformes afin que nos publics engagés puissent accéder gratuitement à davantage de leurs films et émissions de télévision préférés quand et où ils le souhaitent.

POP, Petite Pop, POP MAX

Divertissement narratif possède le plus grand groupe commercial pour enfants au Royaume-Uni, avec 46 pour cent de part des impacts commerciaux des enfants, et le seul groupe dont les impacts augmentent d’année en année. Les chaînes POP – POP, Tiny Pop et POP Max – restent la première destination non-PSB pour les enfants de 4 à 15 ans, touchant 4 millions d’enfants âgés de 4 à 15 ans en ligne au cours de la seule année écoulée. Flagship POP est la chaîne commerciale pour enfants n°1 depuis 2017.

POPULAIRE a encore étendu sa présence sur les plateformes FAST et est désormais la chaîne FAST pour enfants numéro un sur Samsung TV Plus. Suite au succès de POP sur FAST, Narrative a étendu l’offre numérique du réseau avec le lancement de sa marque de chaîne préscolaire, Tiny Pop.

Francesca Newington, directrice de POP Channels, a déclaré : « 2024 sera une période très excitante pour le réseau pour enfants de Narrative Entertainment alors que nous continuons à explorer les moyens d’étendre nos chaînes et de proposer notre fantastique contenu aux téléspectateurs fidèles, quelle que soit la manière et l’endroit où ils choisissent de regarder. .»