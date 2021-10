narrateur anglophone de vidéos de propagande de l’Etat islamique inculpé aux États-Unis | Nouvelles des États-Unis

Un Canadien a été accusé d’avoir aidé l’État islamique, accusé d’avoir combattu et raconté des vidéos de recrutement pour le groupe.

Mohammed Khalifa, né en Arabie saoudite, a été décrit par le ministère américain de la Justice comme une « figure de proue » de l’unité médiatique anglophone du groupe terroriste.

Les procureurs ont déclaré que l’unité avait produit des vidéos telles que celles montrant les décapitations de travailleurs humanitaires et de journalistes occidentaux, dont les Britanniques Alan Henning et David Haines.

Khalifa, 38 ans, a été capturé en janvier 2019 par les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, à la suite d’une fusillade en Syrie où il lançait des grenades.

Il a récemment été arrêté par le FBI et les charges retenues contre lui ont été dévoilées samedi devant le tribunal de district américain du district oriental de Virginie.

Raj Parekh, procureur américain par intérim, a décrit Khalifa comme « la voix derrière la violence ».

Il a ajouté: « Grâce à son rôle présumé de premier plan dans la traduction, la narration et la promotion de la propagande en ligne de l’Etat islamique, Khalifa a promu le groupe terroriste, a renforcé ses efforts de recrutement dans le monde entier et a élargi la portée des vidéos qui glorifiaient les meurtres horribles et la cruauté aveugle de l’Etat islamique ».

Les documents judiciaires allèguent que Khalifa est arrivé en Syrie au printemps 2013, rejoignant l’État islamique en novembre de la même année.

Parlant couramment l’anglais et l’arabe, il a été recruté par le bureau des médias du groupe terroriste l’année suivante, où il a aidé à produire et à diffuser la propagande de l’EI.

Les procureurs l’ont décrit comme une « figure éminente » du bureau, impliqué dans environ 15 vidéos, dont deux des plus violentes – Flames Of War: Fighting Has Just Begun et Flames Of War II: Until The Final Hour.

Les deux vidéos ont été décrites comme « influentes et extrêmement violentes » et ont été utilisées pour encourager les attaques contre d’autres pays.

S’il est reconnu coupable, Khalifa pourrait être emprisonné à perpétuité, bien que le ministère de la Justice ait déclaré que les peines réelles pour les crimes fédéraux « sont généralement inférieures aux peines maximales ».