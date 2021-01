Narinder S.Kapany, «  père de la fibre optique  », décède à 94 ans

Lorsque Narinder S. Kapany était au lycée dans les années 1940 à Dehradun, une ville indienne des contreforts himalayens, son professeur de sciences lui a dit que la lumière ne voyageait qu’en ligne droite. À ce moment-là, il avait déjà passé des années à jouer avec une caméra box, et il savait que la lumière pouvait au moins être tournée dans différentes directions, à travers des objectifs et des prismes. Quelque chose dans l’attitude de l’enseignant, a-t-il dit plus tard, lui a donné envie d’aller plus loin, de lui prouver le contraire en cherchant à plier la lumière. Au moment où il est entré à l’école supérieure de l’Imperial College de Londres en 1952, il s’est rendu compte qu’il n’était pas seul. Pendant des décennies, des chercheurs à travers l’Europe ont étudié les moyens de transmettre la lumière à travers des fibres de verre flexibles. Mais une foule de défis techniques, sans parler de la Seconde Guerre mondiale, les avait retardés. Il a persuadé l’un de ces scientifiques, Harold Hopkins, de l’embaucher comme assistant de recherche, et les deux ont cliqué. Le professeur Hopkins, formidable théoricien, a fourni les idées; Le Dr Kapany, plus techniquement, a compris le côté pratique. En 1954, la paire a annoncé une percée dans la revue Nature, montrant comment regrouper des milliers de fibres de verre incroyablement minces, puis les connecter bout à bout. Leur article, ainsi qu’un article distinct d’un autre auteur dans le même numéro, a marqué la naissance de la fibre optique, la technologie de communication désormais omniprésente qui transporte chaque jour des appels téléphoniques, des émissions de télévision et des milliards de mèmes de chats à travers le monde.

Plus tard, les journalistes ont commencé à appeler le Dr Kapany le «père de la fibre optique», et plusieurs ont même affirmé qu’il avait été privé du prix Nobel de physique 2009, qui a plutôt été attribué à Charles Kao pour son propre travail révolutionnaire dans le domaine de la fibre optique. . Cette affirmation est réapparue après le décès du Dr Kapany le 3 décembre à Redwood City, en Californie, à 94 ans. Son fils, Raj Kapany, a confirmé le décès mais n’a pas fourni de cause. La question de savoir si les contributions scientifiques du Dr Kapany se situent aux côtés de celles du Dr Kao est discutable, mais son travail en tant qu’évangéliste intellectuel pour le domaine en plein essor de la fibre optique est indéniable. «C’était un pionnier», a déclaré le journaliste scientifique Jeff Hecht dans une interview, un «promoteur enthousiaste» d’une technologie qui a longtemps semblé plus de science-fiction que de réalité. En tant que chercheur universitaire, puis en tant que directeur général de l’une des premières entreprises financées par le capital-risque de la Silicon Valley, le Dr Kapany a poussé sans relâche la fibre optique dans les budgets de recherche des entreprises et du gouvernement, garantissant que les percées que lui et le professeur Hopkins ont réalisées les années 50 porteront leurs fruits dans les années 60.

Selon l’histoire de la fibre optique de M. Hecht en 1999, «City of Light», entre 1955, date à laquelle le Dr Kapany a obtenu son doctorat, et 1965, il était l’auteur principal ou le co-auteur de 56 articles scientifiques, soit 30% toutes les recherches publiées dans le domaine au cours de cette décennie. Il a écrit le premier livre sur la fibre optique et, dans un article de couverture de 1960 qu’il a écrit pour Scientific American, a même inventé le terme lui-même.