Narinder Batra réélu président de la Fédération internationale de hockey, affirme sa priorité

De l’Inde Narinder Batra a été réélu président de la Fédération internationale de hockey (FIH) lors d’une élection qui s’est déroulée pratiquement samedi. Batra a obtenu 63 voix sur 124 pour devancer le Belge Marc Coudron, qui en a obtenu 61. Dans son discours d’ouverture au Congrès de la FIH, également tenu virtuellement, Batra a déclaré que sa priorité serait de faire en sorte que le hockey devienne plus visible à l’échelle mondiale. «Ma priorité est de développer le sport à l’échelle mondiale, et pour ce faire, nous devons constamment évoluer avec de nouveaux formats et événements. Créer un écosystème holistique durable pour augmenter la visibilité et la portée », a déclaré Batra, qui est également président de l’Association olympique indienne (IOA).

Batra, qui est membre du Comité International Olympique (CIO), est devenu chef de la FIH en 2016. Comme son premier mandat a été prolongé d’un an après que la FIH a reporté le Congrès à 2021 en raison de la pandémie, son deuxième mandat sera écourté de quatre ans à trois. Il servira jusqu’en 2024.

«Nous devons améliorer notre stabilité financière. Un modèle de revenus bien développé est la clé d’une croissance financière durable. J’ai constaté un vif intérêt pour un engagement plus poussé de la part de partenaires commerciaux indiens avec lesquels je continuerai de travailler en étroite collaboration pour les canaliser vers des événements mondiaux et des initiatives de développement », a-t-il ajouté.

