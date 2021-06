Le dernier tweet du ministre des Chemins de fer Piyush Goyal célèbre le pouvoir des femmes. Alors que pendant longtemps certains croyaient que les emplois physiquement intensifs ne sont pas destinés aux femmes, le « Naari Shakti » des chemins de fer indiens est là pour prouver que cette notion obsolète est totalement fausse. La vidéo partagée par Goyal sur Twitter concerne une équipe ferroviaire composée uniquement de femmes formée pour entreprendre l’examen des trains de marchandises dans le Maharashtra. L’équipe est déployée pour l’examen des sous-engrenages, les essais de freins à air, l’examen des châssis, des panneaux latéraux et pour l’attention sur le râteau du train de marchandises.

Nari Shakti : Une équipe entièrement féminine a été formée pour entreprendre un examen intensif des trains de marchandises à Kalyan Goods Yard dans le Maharashtra. L’équipe est déployée pour l’examen des engrenages, les tests de freins à air, l’examen des châssis, des panneaux latéraux et pour l’attention du râteau. pic.twitter.com/MquNwx6RmM – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 10 juin 2021

Le clip vidéo partagé par Goyal a obtenu plus de 65 000 vues et près de 8 000 likes sur le site de microblogging. Réagissant à la vidéo, les gens ont laissé tomber leurs commentaires louant le pouvoir des femmes vu dans cette vidéo. «Je suis sûr qu’ils feront un bien meilleur travail pour assurer la sécurité. Les femmes sont définitivement plus sincères et travaillent plus dur », a écrit un internaute dans sa réaction.

Incroyable travail! Véritable autonomisation et non comme charité mais avec dignité— Dr.Navhya (@DrNavhya) 10 juin 2021

Très bonne initiative. Une piste de plus pour l’emploi de femmes qualifiées/formées techniquement. — PP Saradhi (@pannalasaradhi) 11 juin 2021

C’est bien de voir que ces femmes ont eu l’opportunité et le mentorat dans ce domaine. Les gens brilleront et apprécieront davantage s’ils travaillent sur leur passion et leurs intérêts. Bravo pour eux ! — Sudheer B Nukaraju (@snukaraju) 10 juin 2021

Que pensez-vous de la vidéo partagée par Goyal ?

Auparavant, le Premier ministre Narendra Modi avait mentionné le « Nari Shakti » (pouvoir de la femme) des chemins de fer indiens dans son émission radio Mann Ki Baat. Le Premier ministre Modi s’est entretenu avec Sireesha Gajani, la pilote de locomotive du train Oxygen Express entièrement féminin, qui avait transporté l’oxygène médical crucial nécessaire lors de la flambée des cas de COVID-19 lors de la deuxième vague du virus. Saluant le devoir accompli par Sireesha, le Premier ministre a déclaré que des femmes comme elle jouaient un rôle clé dans la lutte contre le COVID-19. Dans sa conversation avec Sireesha, PM lui a posé des questions sur l’inspiration pour faire son travail. « J’ai eu la motivation de travailler de mes parents. Ils m’ont encouragée », a-t-elle déclaré. Sireesha a également exprimé son plaisir d’avoir la chance de travailler dans la mission de transport d’oxygène médical.

