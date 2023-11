Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, entame une grève de la faim dans une prison iranienne

Les autorités pénitentiaires ont refusé de l’emmener à l’hôpital car elle refusait de porter le hijab.

Narges Mohammadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix, emprisonnée, a entamé lundi une grève de la faim pour protester contre le refus de l’Iran de lui fournir des soins médicaux ainsi que contre les règles strictes du pays en matière de port du hijab. BBC signalé. L’agence de presse Human Rights Activists News Agency a déclaré que les autorités n’avaient pas autorisé la femme de 51 ans à se rendre à l’hôpital pour des soins cardiaques et pulmonaires la semaine dernière parce qu’elle avait refusé de porter un foulard obligatoire pour la visite.

“Narges a entamé une grève de la faim aujourd’hui… pour protester contre deux choses : la politique de la République islamique consistant à retarder et à négliger les soins médicaux aux détenus malades, entraînant la perte de la santé et de la vie d’individus. La politique de « mort » ou de « hijab obligatoire » pour les femmes iraniennes », peut-on lire dans le communiqué.

Aujourd’hui, le 6 novembre, Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix et éminente prisonnière politique détenue à la prison d’Evin, a entamé une grève de la faim pour protester contre l’incapacité de la prison à lui offrir les soins médicaux nécessaires.#L’Iran#NargesMohammadipic.twitter.com/fhguzUbNw8 – HRANA anglais (@HRANA_English) 6 novembre 2023

La famille de Mme Mohammadi a déclaré qu’elle souffrait de blocages dans trois veines et de pression pulmonaire, mais les autorités pénitentiaires ont refusé de l’emmener à l’hôpital en raison de son refus de porter un hijab. Sa famille a ajouté qu’elle ne consommait que de l’eau, du sucre et du sel et qu’elle avait arrêté de prendre ses médicaments.

Nargess Mohammadi, aujourd’hui 6 novembre 2023, à travers un message de la prison d’Evin, a informé sa famille qu’elle avait entamé une grève de la faim il y a plusieurs heures. Nous sommes préoccupés par la condition physique et la santé de Nargess Mohammadi.#NargesMohammadi#freenargespic.twitter.com/hBCgo53oSD – Narges Mohamadi (@freenargesmhmd) 6 novembre 2023

Le Comité Nobel norvégien a exhorté lundi les autorités iraniennes à apporter à Mme Mohammadi l’aide médicale dont elle a besoin. “L’exigence selon laquelle les détenues doivent porter un hijab pour être hospitalisées est inhumaine et moralement inacceptable”, a déclaré le comité.

Le port du couvre-chef est notamment devenu obligatoire pour les femmes dans les espaces publics peu après la révolution islamique iranienne de 1979.

La défenseure des droits des femmes emprisonnée a remporté le 6 octobre le Prix de la paix 2023 pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran. Elle purge plusieurs peines équivalant à environ 12 ans d’emprisonnement, notamment pour diffusion de propagande contre la République islamique.

La lauréate du prix Nobel a été arrêtée 13 fois, reconnue coupable cinq fois et condamnée à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet, a indiqué le site Internet du prix Nobel, ajoutant : “Son combat courageux a entraîné d’énormes coûts personnels”.

De violentes manifestations ont éclaté dans le pays après que Mahsa Amini, une jeune femme kurde, a été tuée alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs.