Narges Mohammadi : le prix Nobel iranien emprisonné entame une grève de la faim

il y a 55 minutes

Narges Mohammadi, 51 ans, souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires

La femme de 51 ans proteste contre le refus de l’Iran de lui fournir des soins médicaux ainsi que contre les autres détenus et contre la loi sur le port obligatoire du hijab, selon un communiqué.

Elle a besoin d’un traitement pour des problèmes cardiaques et pulmonaires, mais un procureur bloque son transfert à l’hôpital, indique-t-on.

“L’exigence selon laquelle les détenues doivent porter un hijab pour être hospitalisées est inhumaine et moralement inacceptable”, a déclaré Berit Reiss-Andersen, selon l’agence de presse AFP.

Elle expliquait qu’elle protestait contre deux choses : « la politique de la République islamique consistant à retarder et à négliger les soins médicaux aux détenus malades, entraînant la perte de la santé et de la vie des individus », et « la politique de la « mort » ou du « hijab obligatoire ». ‘pour les femmes iraniennes”.