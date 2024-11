Naresh Vijaya Krishna, le plus recherché pour OTT

L’audience sur les plateformes OTT a augmenté depuis la pandémie de COVID-19, faisant de l’OTT une formidable alternative aux cinémas traditionnels.

Ce changement a incité les propriétaires de cinémas et les exploitants de cinéma à protester en faveur d’intervalles plus longs entre les sorties en salles et les sorties OTT. Parallèlement, les productions originales sur les plateformes OTT se multiplient.

L’application WIN d’ETV et l’AHA produisent activement leur propre contenu et acquièrent des films de qualité à petit et moyen budget.

L’acteur polyvalent Naresh Vijaya Krishna a reconnu cette tendance et repéré une opportunité de marché prometteuse dans ce domaine.

Son dernier film, Veeranjaneulu Vihara Yathra, un original pour WIN App où il a joué le rôle principal, est devenu un blockbuster sur OTT.

L’année dernière, plusieurs de ses rôles principaux, dont Malli Pelli, Intini Ramayanam sur AHA, Mayabazar sur Zee5 et Samajavaragamana, ont remporté un succès significatif tant au théâtre qu’en OTT.

Ces succès ont fait de lui l’un des acteurs principaux les plus recherchés du paysage OTT, avec une valeur marchande estimée entre 3 et 5 crores.

Les jeunes réalisateurs choisissent de plus en plus Naresh, qui équilibre habilement ses rôles entre les films OTT et les films de cinéma en termes de rémunération et de temps consacré.

Il a exploité les préférences actuelles du public, se taillant un marché de niche tout en faisant progresser sa carrière. Sa polyvalence et sa volonté d’incarner n’importe quel personnage avec aisance sont des atouts clés.

Cette tendance ouvre également de nouvelles portes à de nombreux jeunes. La demande croissante de sujets inédits et hors des sentiers battus est en hausse, tant dans les cinémas que sur les plateformes OTT. Ceux qui adoptent ces idées innovantes prospèrent.