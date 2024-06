Narendra Modi prête serment en tant que Premier ministre indien

Des milliers d’invités ont assisté à son inauguration au palais présidentiel de Delhi. Parmi eux se trouvent les dirigeants du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka et des Maldives voisins – mais pas du Pakistan ni de la Chine.

Une sécurité renforcée a été mise en place à Delhi, qui a été déclarée zone d’exclusion aérienne, avec plus de 2 500 policiers déployés autour du lieu.

S’exprimant lors de sa prestation de serment devant le président Draupadi Murmu, M. Modi a déclaré qu’il défendrait la souveraineté et l’intégrité de l’Inde et qu’il gouvernerait avec « une vraie foi et une véritable allégeance à la constitution ».