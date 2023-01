Narendra Modi: l’Inde interdit le documentaire de la BBC sur le rôle du Premier ministre dans les émeutes du Gujarat

New Delhi

CNN

—



L’Inde a interdit la diffusion dans le pays d’un documentaire de la BBC critiquant le rôle présumé du Premier ministre Narendra Modi dans des émeutes meurtrières il y a plus de 20 ans, dans un geste que les critiques ont décrié comme une atteinte à la liberté de la presse.

Un conseiller principal du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion a déclaré que les instructions pour bloquer le documentaire avaient été émises en utilisant les “pouvoirs d’urgence” dont dispose le gouvernement en vertu des règles indiennes en matière d’information et de technologie.

“Les vidéos partageant de la propagande hostile @BBCWorld et des ordures anti-indiennes, déguisées en” documentaire “, sur @YouTube et les tweets partageant des liens vers le documentaire de la BBC ont été bloqués en vertu des lois et règles souveraines de l’Inde”, a écrit samedi le conseiller principal Kanchan Gupta sur Twitter. ajoutant que YouTube et Twitter se sont conformés à la commande.

CNN a contacté Twitter et YouTube pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Le documentaire en deux parties “India: The Modi Question”, critique Modi, qui était le ministre en chef de l’État occidental du Gujarat en 2002 lorsque des émeutes ont éclaté entre la majorité hindoue de l’État et la minorité musulmane.

La violence a éclaté après que le bombardement d’un train a tué des dizaines d’hindous et a été imputé aux musulmans. En représailles, des foules hindoues ont incendié des maisons et des magasins appartenant à des musulmans. Plus de 1 000 personnes – pour la plupart des musulmans – ont été tuées, selon les chiffres du gouvernement.

Modi et son parti au pouvoir, le Bharatiya Janata, sont arrivés au pouvoir en Inde en 2014, surfant sur une vague de nationalisme hindou dans le pays de 1,3 milliard d’habitants, où près de 80 % de la population suit la foi.

Il a précédemment nié les accusations selon lesquelles il n’aurait pas réussi à arrêter la violence en 2002 et une équipe d’enquête spéciale nommée par la Cour suprême indienne en 2012 n’a trouvé aucune preuve suggérant qu’il était à blâmer.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, a qualifié le documentaire de “morceau de propagande conçu pour promouvoir un récit particulier discrédité”.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi, Bagchi a déclaré: “Cela nous amène à nous interroger sur le but de cet exercice et l’agenda qui le sous-tend et franchement, nous ne souhaitons pas honorer de tels efforts.”

En réponse, la BBC a déclaré dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux que le documentaire avait été « rigoureusement étudié selon les normes éditoriales les plus élevées ».

Le film a pris en compte “un large éventail de voix, de témoins et d’experts… y compris les réponses de personnes du BJP)”, indique le communiqué.

Le gouvernement indien a refusé de répondre lorsqu’il a été contacté par la BBC, ajoute le communiqué.

CNN a contacté la BBC pour plus de commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

L’interdiction du documentaire a provoqué de la rancoeur chez de nombreuses personnes en Inde, les partisans de Modi se ralliant à sa défense et les politiciens de l’opposition critiquant cette décision.

Le porte-parole du BJP, RP Singh, a déclaré qu’il se félicitait de l’interdiction.

“En gardant à l’esprit les élections de 2024, un écosystème est en train d’être construit pour ternir l’image du Premier ministre Narendra Modi ji”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter.

Mais le député de l’opposition Mahua Moitra a déclaré que “les actions de censure déchaînées du gouvernement sont inacceptables”.

“Ce que la BBC prouve ou réfute, c’est aux téléspectateurs de décider”, a-t-il déclaré.

Le documentaire explore un rapport non publié du gouvernement britannique obtenu par la BBC, qui, selon le radiodiffuseur public britannique, se présentait sous la forme d’un câble diplomatique.

Le rapport, selon la BBC, révèle la violence qui a montré que les événements avaient “toutes les caractéristiques d’un nettoyage ethnique”, affirmant qu’il y avait “des viols généralisés et systématiques de femmes musulmanes”.

La BBC a déclaré que Jack Straw, qui était ministre britannique des Affaires étrangères en 2002 et figure dans le documentaire, affirme que Modi avait « joué un rôle préactif dans le retrait de la police et dans l’encouragement tacite des extrémistes hindous ».

La première partie du documentaire a été diffusée sur la BBC le 17 janvier, la deuxième partie devant être diffusée mardi.