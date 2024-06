Narendra Modi : les sondages à la sortie des urnes s’attendent à ce que le leader du BJP revienne au poste de Premier ministre

Les analystes préviennent que les sondages publiés par diverses agences de presse se sont souvent révélés erronés dans le passé et ne sont pas impartiaux.

Le BJP, le principal parti d’opposition du Congrès, et ses rivaux régionaux se sont affrontés au cours d’une campagne acharnée s’étalant sur sept phases de scrutin.

Un parti ou une coalition a besoin de 272 sièges au Parlement pour former un gouvernement.

Le Premier ministre Modi s’est présenté à cette élection avec une popularité retentissante, mais son principal rival, le chef du Congrès national indien, Rahul Gandhi, et une coalition de partis d’opposition ont pris un élan significatif au cours de la longue campagne électorale.

Aujourd’hui, un total de six sondages à la sortie des urnes prévoient de grandes victoires pour la NDA dirigée par le BJP, mais ces enquêtes ne sont pas toujours fiables.

Bien que les chiffres individuels varient, ils prévoient que la NDA obtiendra entre 355 et 380 sièges.

Le bloc INDE devrait obtenir entre 125 et 165 sièges, selon l’agence de presse Reuters.

M. Modi est l’un des dirigeants les plus populaires que l’Inde ait connu au cours des dernières décennies.

L’Inde est le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d’habitants, et organiser des élections nationales constitue une tâche herculéenne.

Quelque 969 millions de citoyens étaient éligibles pour voter, ce qui équivaut à la population des États-Unis, de la Russie, du Japon, de la Grande-Bretagne, du Brésil, de la France et de la Belgique.

La saison a été marquée par des discours enflammés de politiciens (certains controversés), de nombreux rassemblements, des diatribes, des moqueries et de la propagande alors que les partis politiques cherchaient à déjouer leurs adversaires – sur le terrain et même en ligne.

Et les incidents qui ont fait la une des journaux n’ont pas manqué. L’arrestation du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, dans une affaire de politique en matière d’alcool, quelques jours avant le début du scrutin, a suscité de vives critiques de la part des dirigeants de l’opposition et même de certains médias.

Les dirigeants de l’opposition ont accusé le gouvernement du BJP d’essayer de faire taire ses rivaux et de leur refuser des règles du jeu équitables – ce que le BJP nie.

L’élection a également été éclipsée par des informations selon lesquelles des hommes politiques et des membres du parti auraient falsifié des machines à voter, Les musulmans se voient refuser leur droit de vote dans certaines régions et les partis bafouent le modèle de code de conduite – des lignes directrices émises par la Commission électorale indienne (ECI) pour garantir des élections libres et équitables.