Narendra Modi fait du yoga à New York alors que la visite d’État américaine commence

Narendra Modi, le Premier ministre indien, a effectué des poses de yoga allant du cobra au cadavre au siège de l’ONU alors qu’il commençait la partie publique de sa visite aux États-Unis.

Sur la pelouse nord de l’ONU, Modi s’est incliné devant une statue du leader indépendantiste indien assassiné Mahatma Gandhi avant de dire que le yoga était une pratique portable pour tous les âges, accessible à toutes les confessions et cultures.

« C’est une tradition très ancienne, mais comme toutes les anciennes traditions indiennes, elle est aussi vivante et dynamique », a déclaré Modi. « Le yoga est vraiment universel. »

Prenant sa place sur un tapis avec un millier d’autres ou plus, Modi, âgé de 72 ans, a participé au cours des 35 minutes suivantes à des exercices de respiration, de méditation, de backbends et d’autres poses – du palmier au diamant, du lièvre au demi-chameau, crocodile à la grenouille allongée. « Il ne s’agit pas seulement de faire de l’exercice sur un tapis. Le yoga est un mode de vie », a déclaré Modi.

L’événement a honoré la Journée internationale du yoga, que Modi a persuadé l’ONU de désigner comme une célébration annuelle. La version de cette année a établi un record du monde Guinness pour la plupart des nationalités – 135 – lors d’une leçon de yoga. Il a attiré l’acteur Richard Gere ; le maire de New York, Eric Adams ; et le président de l’assemblée générale de l’ONU, Csaba Kőrösi, entre autres.

Richard Gere et Modi s’embrassent après avoir tous deux participé à la célébration de la Journée internationale du yoga Photographie : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Au fur et à mesure que l’événement se poursuivait, les manifestants ont crié de l’autre côté de la rue. Environ 200 partisans de Modi et 50 critiques ont été séparés par des barrières et surveillés par la police.

Modi a fait l’objet de critiques dans son pays concernant une législation qui accélère la citoyenneté pour certains migrants mais exclut les musulmans ; une montée de la violence contre les musulmans et d’autres minorités religieuses par des nationalistes hindous ; et la récente condamnation du principal chef de l’opposition indienne, Rahul Gandhi, pour s’être moqué du nom de famille de Modi.

Le département d’État américain, dans son dernier rapport sur la liberté religieuse, a souligné les attaques contre les minorités en Inde et les déclarations considérées comme incendiaires par des membres du parti Bharatiya Janata de Modi.

Modi doit assister à un dîner d’État avec Joe Biden, le président américain, et la première dame, Jill Biden, jeudi soir, après s’être adressé au Congrès et avoir tenu une rare conférence de presse avec Biden.

Modi n’a pas prononcé une seule conférence de presse en Inde depuis qu’il est devenu Premier ministre il y a environ neuf ans. En mai 2019, il a assisté à une conférence de presse mais n’a pas répondu aux questions.

Des plats à base de plantes de millet, de champignons farcis et de shortcake aux fraises sont au menu du dîner d’État de la Maison Blanche de jeudi. Modi est végétarien.

Avec Reuters, l’Associated Press et l’Agence France-Presse