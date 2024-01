Narendra Modi célèbre sa vision effrayante de l’avenir de l’Inde

Lundi, des dizaines de millions de personnes à travers l’Inde ont célébré l’ouverture du Ram Mandir, un immense nouveau temple dédié à Ram, l’une des figures les plus saintes de l’hindouisme, construit dans la ville d’Ayodhya, où de nombreux hindous croient qu’il est né.

La célébration à Ayodhya, présidée par le Premier ministre Narendra Modi, a attiré certains des citoyens les plus riches et les plus célèbres de l’Inde. Mais dans le faste et les circonstances, rares sont ceux qui se sont attardés explicitement sur les sombres origines de Ram Mandir : il a été construit sur le site d’une ancienne mosquée démolie par une foule hindoue en 1992.

De nombreux émeutiers appartenait au RSS, un groupe militant suprémaciste hindou auquel Modi appartient depuis l’âge de 8 ans. Depuis son accession au pouvoir en 2014, Modi a travaillé sans relâche pour remplacer la démocratie laïque de l’Inde par un État sectaire hindou.

La construction d’un temple à Ayodhya est le point d’exclamation d’un programme qui comprend également la révocation de l’autonomie accordée depuis longtemps à l’État à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire, la création de nouvelles règles en matière de citoyenneté et d’immigration. partial contre les musulmanset réécrit des manuels scolaires pour blanchir la violence hindoue contre les musulmans de l’histoire indienne.

Modi a également mené une guerre contre les institutions fondamentales de la démocratie indienne. Lui et ses alliés ont consolidé leur contrôle sur une grande partie des médias, supprimé les discours critiques sur les réseaux sociaux, emprisonné des manifestants, suborné des agences gouvernementales indépendantes et même poursuivi en justice le chef du parti du Congrès, Rahul Gandhi, pour des accusations douteuses.

Pour de nombreux hindous, l’inauguration du Ram Mandir était un événement religieux important. Mais vu d’un point de vue politique, l’événement ressemble à un sinistre portrait en miniature de l’Inde de Modi : un monument à une vision exclusive de l’hindouisme construit sur les ruines de l’une des démocraties laïques les plus remarquables du monde.

Comprendre l’histoire du temple est donc essentiel pour comprendre l’un des problèmes les plus importants de notre époque : comment la démocratie a été menacée existentiellement dans son plus grand bastion.

Comment le conflit du temple d’Ayodhya a donné naissance à l’Inde de Modi

Le différend sur Ayodhya est devenu un point chaud dans la politique indienne moderne car il soulève une question idéologique fondamentale : à qui est destinée l’Inde ?

L’histoire pertinente commence au début du XVIe siècle, lorsqu’un descendant musulman de Gengis Khan nommé Babur envahit le sous-continent indien depuis sa petite base en Asie centrale. Les conquêtes de Babur ont inauguré l’Empire moghol, une dynastie qui régnera sur ce qui est aujourd’hui l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh pendant des générations. Au moins un vestige de l’État moghol a survécu jusqu’à ce que les Britanniques s’emparent de l’Inde au XIXe siècle.

La mosquée d’Ayodhya était un produit du début de l’empire moghol, avec des preuves suggérant qu’elle a été construite presque immédiatement après la conquête d’Ayodhya par les forces de Babur en 1529. Appelée Babri Masjid – littéralement « la mosquée de Babur » – elle témoignait de l’impact de l’empire moghol. La dynastie et ses dirigeants musulmans avaient sur l’histoire et la culture indiennes.

Durant la période coloniale britannique, les différentes factions indiennes divergeaient fortement sur la manière de se souvenir de l’empire moghol.

Pour le Mahatma Gandhi, qui a dirigé le mouvement indépendantiste dominant, l’Empire moghol était un témoignage de l’histoire de la diversité religieuse et du pluralisme de l’Inde. Gandhi a fait l’éloge de la dynastie moghole, en particulier de ses premiers dirigeants, pour adopter la tolérance religieuse en tant que politique centrale de l’État. « À cette époque-là, ils [Hindus and Muslims] “Nous n’étions pas du tout connus pour se quereller”, a-t-il déclaré en 1931, attribuant les tensions sectaires actuelles à la politique coloniale britannique.

Mais les dirigeants de l’organisation nationaliste hindoue RSS voient les choses différemment. En se concentrant en particulier sur le regretté empereur moghol Aurangzeb – qui imposé une taxe spéciale aux non-musulmans et démoli des temples hindous – ils ont fait valoir que les Moghols ressemblaient plus aux Britanniques que Gandhi ne le permettait. La dynastie musulmane n’était pas du tout, dans leur esprit, un régime indien authentique ; ce n’était qu’une autre conquête coloniale d’une nation essentiellement hindoue. Les musulmans ne peuvent ni ne doivent être considérés comme des membres à part entière et égaux du système politique.

La mosquée Babri est rapidement devenue un point chaud majeur de ce conflit historique et politique. Parce qu’Ayodhya était largement considérée par les hindous comme le lieu de naissance de Ram, la présence d’une importante mosquée moghole était là-bas. considéré comme un affront par les nationalistes hindous. En 1949, peu après l’indépendance, une statue de Ram fut découverte à l’intérieur de la mosquée elle-même. Les nationalistes hindous affirmaient qu’il s’agissait d’une manifestation divine, preuve que la mosquée elle-même était le lieu de naissance de Ram.

Mais selon Hartosh Singh Bal, rédacteur en chef du magazine d’information indien The Caravan, les archives historiques racontent une histoire différente.

“Des membres d’une organisation hindoue de droite ont escaladé les murs, pris l’idole, [and] je l’ai placé là », a déclaré Bal à Vox. Aujourd’hui expliqué. “C’était la première prétendue preuve que ce [site] était lié de quelque manière que ce soit à un monument hindou.

Pendant des années, ce conflit fabriqué autour de la religion et de l’héritage moghol n’a pas joué un rôle majeur dans la politique indienne. Le parti du Congrès, descendant politique de la vision libérale laïque de Gandhi pour l’Inde, a dominé la politique indienne, remportant toutes les élections nationales au cours des 30 premières années de l’indépendance indienne.

Mais dans les années 1980, alors que le public se lassait de la domination du parti du Congrès, les efforts des nationalistes hindous pour attiser les tensions autour de la mosquée se sont intensifiés – et ont pris feu politiquement. Le BJP, la branche politique du RSS, a fait de la construction d’un temple hindou sur le site de la mosquée Babri un élément central de son agenda politique. Le parti, qui n’a remporté que deux sièges au Parlement indien lors des élections de 1984, a remporté 85 sièges lors des élections de 1989.

Le RSS et le BJP ont continué à insister sur cette question, aidant à organiser une série de yatras (pèlerinages) à Ayodhya appelant à la démolition de la mosquée. Celles-ci sont devenues énormes, indisciplinées et même violentes. En 1992, une foule nationaliste hindoue incontrôlée, armée de marteaux et de pioches, a pris d’assaut la mosquée Babri. Ils l’ont démoli à la main, horrifiant de nombreux Indiens et déclenchant des émeutes religieuses à travers l’Inde qui ont tué des milliers de personnes.

Andrea Malji, spécialiste du nationalisme religieux indien à l’Université du Pacifique d’Hawaï, décrit le mouvement Babri Masjid comme créant une sorte de « boucle de rétroaction ». En attirant une large attention sur une source de conflit entre hindous et musulmans, le mouvement a en fait accru la peur les uns des autres entre hindous et musulmans, ce qui a entraîné davantage de conflits entre les groupes et, par conséquent, un soutien accru parmi les hindous au nationalisme hindou. Cela a été très bénéfique pour la fortune politique du BJP.

« Se mobiliser autour de l’identité, surtout quand on représente 80 % du pays [as Hindus are] est une stratégie politique efficace », me dit-elle.

Le conflit d’Ayodhya n’est pas la seule raison pour laquelle, dans les années à venir, le BJP va supplanter le Congrès en tant que parti dominant sur la scène politique indienne. La première victoire nationale de Modi, aux élections de 2014, est due plus à des problèmes économiques et aux nombreux scandales de corruption au Congrès qu’à toute autre chose.

Mais Ayodhya a été le creuset dans lequel s’est formée l’approche politique moderne du BJP. L’innovation politique de Modi a permis d’affiner cette approche, en développant une sorte de politique identitaire hindoue avec un plus grand attrait pour les castes inférieures que ce que le BJP, historiquement des castes supérieures, avait réussi à faire auparavant. Au fil du temps, il est devenu encore plus agressif dans la promotion de son programme idéologique.

Malgré tout, la question d’Ayodhya est restée une priorité majeure tant pour Modi que pour le BJP. En 2019, quelques mois seulement après la réélection de Modi, la Cour suprême indienne a statué que la construction de Ram Mandir sur l’ancien site de la mosquée Babri pouvait commencer. Son inauguration cette semaine est une déclaration de victoire de Modi et du BJP sur l’une de leurs questions phares – l’une des plus visibles d’une longue lignée de succès.

Nationalisme hindou contre démocratie

Le conflit d’Ayodhya nous aide à comprendre un lien plus profond entre la montée du populisme à la Modi et l’érosion de la démocratie indienne : la politique antidémocratique n’est pas une sorte de bug du régime du BJP, mais une caractéristique essentielle.

La constitution indienne et les documents fondateurs déclarent sans ambiguïté que le pays est une nation laïque pour tous ses citoyens. Cette vision universaliste imprègne la loi et le gouvernement indiens ; il se trouve au cœur de l’État indien. Les fondateurs de l’Inde pensaient que cela était essentiel pour faire de l’État indien une démocratie viable : il n’existe aucun monde dans lequel les citoyens d’un pays aussi vaste et incroyablement diversifié pourraient coopérer ensemble s’ils ne bénéficiaient pas de certains droits fondamentaux égaux.

“Nous devons avoir clairement dans notre esprit et dans l’esprit du pays que l’alliance de la religion et de la politique sous la forme du communautarisme est une alliance des plus dangereuses”, a déclaré Jawaharlal Nehru, premier Premier ministre indien. dit dans un discours de 1948. « La seule bonne façon d’agir est d’éliminer le communautarisme dans son aspect politique sous toutes ses formes. »

Le nationalisme hindou de Modi, en revanche, postule que la légitimité ne découle pas du consentement de tous les citoyens mais du consentement du véritable peuple indien. Cela signifie les hindous en général, et les nationalistes hindous en particulier. Parce qu’ils croient représenter la véritable nation, Modi et le BJP n’ont aucun problème à faire pression sur les droits de ceux qui ne sont pas d’accord avec eux – y compris non seulement les musulmans, mais aussi les critiques hindous dans la presse et les freins et contrepoids dans l’État indien.

“Il m’est très difficile de trouver une compatibilité entre le nationalisme hindou et la démocratie”, déclare Aditi Malikpolitologue au Collège de la Sainte Croix qui étudie la politique indienne.

Il n’y a rien en théorie d’antidémocratique dans la construction d’un temple hindou sur un lieu saint reconnu, surtout lorsque la construction est…