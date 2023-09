Narendra Modi a obtenu ce qu’il attendait du G20. Quelqu’un d’autre l’a-t-il fait ?

Un grand vainqueur est ressorti du sommet du G20 à New Delhi : l’homme dont le visage était affiché sur chaque mur et sur chaque barrière de la ville.

Le visage fixe du Premier ministre indien Narendra Modi était omniprésent dans cette ville vidée de sa population et de son commerce pour le sommet, associé à des slogans tels que « Promouvoir un sentiment universel d’unité » ou le mot ironique « Des gens pro-planètes pour un progrès pro-planète ». « .

Environ un million de personnes étaient essentiellement enfermées chez elles pour donner à la ville une apparence plus ordonnée aux visiteurs internationaux. D’autres ont vu leur maison rasée au bulldozer dans le cadre d’une stratégie officielle d’embellissement. Les entreprises ont reçu l’ordre de fermer.

Loin d’être blessé par ces mesures, Modi a presque certainement accru sa domination sur la politique indienne à l’approche des élections de l’année prochaine. Les sondages montrent qu’environ deux tiers des Indiens estiment que l’influence de leur pays dans le monde est croissante.

Le sommet vient couronner un mois au cours duquel des scientifiques indiens ont réussi à placer un atterrisseur sur la face cachée de la Lune et à lancer une autre mission pour étudier le soleil.

Pour un pays qui est depuis longtemps en dessous de son poids démographique, ces réalisations signifient beaucoup.

Des ouvriers lavent leurs vêtements dans les eaux usées sous un pont nouvellement repeint et décoré en préparation du sommet du G20, à New Delhi, en Inde, le 24 août 2023. (Manish Swarup/Associated Press)

Modi semble avoir atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés lors d’un sommet méticuleusement chorégraphié. Les pays en développement, et l’Afrique en particulier, en ont peut-être également bénéficié – ou du moins les personnes qui dirigent leurs gouvernements en ont bénéficié.

Si Modi a été net vainqueur, le sommet a été moins un succès pour l’Occident, la santé de la planète et le Parti communiste chinois.

Tandis que les représentants des plus grandes économies mondiales se réunissaient à New Delhi, la Chine accueillait les dirigeants des Venezuela et Zambiedeux pays au bord de la faillite et lourdement endettés envers Pékin.

Ces visites visaient peut-être à envoyer un signal selon lequel les dirigeants qui souhaitent voir Xi devront venir lui rendre visite en personne. Ils avaient certainement pour but d’obliger le Venezuela et la Zambie à lui livrer davantage de leurs minéraux de terres rares, de coltan et de pétrole brut.

L’autocrate chinois Xi Jinping, entouré de dirigeants du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Inde et de Russie, participe récemment à une photo de famille des BRICS. (Gianluigi Guercía via REUTERS)

Quelque 90 pays devraient envoyer des délégués au sommet de Xi sur la Ceinture et la Route plus tard cette année. Mais la décision de Xi Jinping de ne pas participer au G20 s’est retournée contre lui de manière spectaculaire lorsque Modi a utilisé sa vaste scène pour se couronner porte-parole des pays du Sud.

Et à la clôture du sommet, la seule nation européenne à avoir rejoint l’initiative « la Ceinture et la Route » – l’Italie – a signalé qu’il se retirait.

Le brossage qui s’est retourné contre moi

« Xi Jinping, bien sûr, pensait que ce serait un camouflet. Vous savez, pluie sur le grand défilé de M. Modi », a déclaré John Kirton, président du groupe de recherche sur le G20 de l’Université de Toronto. « Mais le président Xi, en tant que chef d’une dictature, subit la contrainte prévisible de mal évaluer les choses.

« M. Modi sortira donc du sommet en tant que leader du Sud, ce qui fera beaucoup pour les pays en développement… Et tout cela se fera sans M. Xi ici. Il ne peut donc pas prétendre aucun crédit pour cela.

Ce n’est pas Xi mais Modi qui a ouvert la porte à l’adhésion des 55 pays de l’Union africaine au G20. Malgré les énormes sommes d’argent que la Chine a dépensées en Afrique, c’est Modi qui s’attribuera le mérite des progrès en matière d’allégement de la dette et de réforme des institutions de prêt internationales pour aider les pays en développement pauvres.

Modi a même négocié une aide pour la Zambie. Son président Hakainde Hichilema a reconnu les efforts de Modi lors d’une visite à Pékin, où les Chinois n’offraient des secours qu’en échange d’un accès privilégié aux richesses minières de la Zambie.

Kirton a déclaré que Xi n’aurait pas beaucoup d’occasions de réparer les dégâts causés par son erreur de calcul.

« C’était, dans un sens, sa dernière chance. L’Indonésie, une démocratie, l’a accueilli l’année dernière », a-t-il déclaré. « Et puis cette année, bien sûr, l’Inde, la plus grande démocratie du monde en développement. L’année prochaine, le Brésil, une autre démocratie. Puis l’Afrique du Sud, l’année d’après. Et après cela, il semble certainement que ce soit le retour aux États-Unis. »

Les deux prochaines années verront le G20 organisé par les membres du groupe BRICS que la Chine a contribué à créer pour faire contrepoids au G7. Mais les BRICS restent un assortiment précaire de démocraties et de dictatures qui n’ont pas la cohésion, la vision partagée ou les intérêts communs du G7.

Les pays du G7, tous fervents partisans de l’Ukraine, n’ont pas réussi à imposer leur vision de la guerre lors du sommet.

La Russie a opposé son veto et a été bloquée par des dirigeants plus ou moins sympathiques à la Russie, comme le Brésilien Lula da Silva, qui a soutenu que le G20 – créé comme forum économique – n’était pas le lieu idéal pour discuter des questions de guerre et de paix.

Sur cette photo fournie par le bureau de presse présidentiel ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy (deuxième à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi (deuxième à droite) se rencontrent à l’hôtel Grand Prince lors du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le 20 mai 2023. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP)

Par conséquent, les termes qui figuraient dans la déclaration commune du G20 l’année dernière à Bali, tels que « agression russe » et « condamnation », étaient absents de la déclaration plus anodine de cette année.

« Si nous voulons un communiqué, si tel est l’objectif de ces sommets, alors nous avons ce que tout le monde est venu chercher ici », a déclaré Tristan Naylor, directeur de l’unité de recherche sur le G20 à l’université de Cambridge.

« Mais si nous voulons quelque chose de substantiel, quelque chose qui avance sur les grandes questions qui comptaient vraiment, je ne pense pas que nous y soyons parvenus ici. Rien que de penser au paragraphe sur la guerre en Ukraine, il est encore plus édulcoré. que le paragraphe édulcoré que nous avions eu l’année dernière au sommet de Bali. Donc, à bien des égards, je pense que nous avons fait un pas en arrière.

« Il n’y a pas de quoi être fier »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui Modi a refusé la possibilité de participer au G20, a certainement estimé que le sommet avait échoué.

Le porte-parole du gouvernement ukrainien, Oleg Nikolenko a tweeté ce qu’il a appelé une version « corrigée » du communiqué qui a remplacé son langage insensé par une version plus proche de la réalité telle que perçue par les Ukrainiens. Il a déclaré que le sommet n’avait « aucune raison d’être fier ».

« Si cela ne tenait qu’à moi », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, « la déclaration des dirigeants aurait été beaucoup plus forte sur l’Ukraine. Si cela n’avait tenu qu’à certains autres pays autour de la table, elle aurait été beaucoup plus faible. »

REGARDER : Les tensions entre le Canada et l’Inde sont manifestes au G20

Les tensions entre le Canada et l’Inde se manifestent à la fin du sommet du G20 à New Delhi Les relations entre le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre indien Narendra Modi semblaient tendues lors du sommet du G20 de cette année. Modi a poussé Trudeau à maîtriser les séparatistes sikhs au Canada, tandis que Trudeau était insatisfait de la formulation d’une déclaration commune qu’il qualifiait de trop faible sur le changement climatique et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cela dit, les guerres ne se gagnent pas par des communiqués mais sur les champs de bataille et dans les usines qui produisent les armes nécessaires pour les combattre. Ainsi, la faiblesse du G20 sur l’Ukraine pourrait ne pas avoir une grande influence sur l’issue de la guerre.

Les membres de l’OTAN et leurs alliés, comme le Japon, qui ont choisi de soutenir l’Ukraine, continueront de le faire. Les gouvernements comme celui du Brésil qui ont tenté de promouvoir des plans de paix en Ukraine appelant à la capitulation – ou qui ont laissé entendre que les atrocités russes en Ukraine étaient un canular – n’allaient de toute façon jamais apporter leur aide.

Une opportunité gâchée

Ce qui pourrait avoir un effet plus grave sur l’avenir, ce sont les faibles résultats du G20 sur le changement climatique. Modi et certains autres dirigeants du bloc des pays en développement étaient plus concentrés sur l’obtention de concessions financières des pays les plus riches comme condition de l’action climatique que sur l’action elle-même. Le résultat fut un document dépourvu d’engagements contraignants.

« Le langage sur le changement climatique est certainement la partie du communiqué qui me déçoit le plus », a déclaré Naylor à CBC News. « Nous sommes à quelques mois du prochain grand sommet COP sur le changement climatique, et il n’y a rien de nouveau de substantiel ici. Pas de nouveaux engagements, rien de nouveau sur l’élimination des combustibles fossiles. Cela n’augure rien de bon pour la conférence organisée par le Émirats arabes unis dans quelques mois. »

Il semble y avoir eu des progrès pour amener les pays riches à accepter de réformer les institutions de prêt internationales et d’injecter de l’argent frais qui peut être mobilisé pour accroître les fonds disponibles pour les pays en développement.

Mais lorsqu’on lui a demandé si les pays étaient parvenus à une sorte de grand marchandage sur les questions d’argent et de changement climatique, un haut responsable canadien au courant des discussions a déclaré qu’il n’y avait pas eu de véritable avancée et que de nombreuses négociations difficiles restaient.

Une chose qui semblait claire à New Delhi était que les futures discussions au G20 tourneraient probablement de plus en plus autour d’une seule question :

La maison est en feu : qui va payer pour l’extincteur ?