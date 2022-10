Narender Stars dans la deuxième victoire consécutive de Tamil Thalaivas

Tamil Thalaivas a poursuivi sa résurgence dans la Pro Kabaddi League (PKL) 9, remportant son deuxième match au trot, battant Dabang Delhi KC 49-39 lors du deuxième match de la soirée au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi, Pune dimanche . Raider Narender a récolté 24 points époustouflants pour les aider à enregistrer une victoire massive.

Les deux équipes sont entrées dans le match sous une forme contrastée. Les Thalaivas venaient de mettre fin à leur série de défaites en championnat tandis que Delhi était dans une crise après avoir perdu trois matchs de suite. Et dès le départ, le script a suivi la forme. Le stratagème de Dabang pour commencer avec seulement deux raiders s’est horriblement retourné contre Ashu Malik et Naveen Kumar ont été plaqués, dans les cinq premières minutes. Les Thalaivas ont continué à récolter des points et ont infligé le premier ALL OUT du match pour prendre une avance de 13-4.

Alors que Naveen, Ashu et Manjeet ont eu du mal avec leurs raids, la défense de Delhi a été abjecte, car ils n’ont pas réussi à enregistrer un seul point de tacle pendant toute la première mi-temps. Les Thaliavas ont fait du foin à chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion, inscrivant deux autres ALL OUTS pour entrer dans la pause en menant à 32-11.

Malgré le revers en première mi-temps, l’équipe de Delhi s’est rassemblée et a réalisé une bien meilleure mi-temps qu’auparavant. Ashu et Ashish Narwal sont intervenus et ont enregistré plusieurs SUPER RAIDS en deuxième période. Delhi a même réussi à enregistrer deux ALL OUTS en seconde période, pour reprendre l’énorme avance.

Malgré la forte riposte, les Thalaivas ont conservé leur avance et ont remporté une victoire complète.

Les lauréats de la soirée :

Match 1 : Jaipur Pink Panthers contre Bengaluru Bulls

Joueur parfait du match – Bharat (taureaux de Bengaluru)

Changeur de jeu du match – Vikash Kandola (Taureaux de Bengaluru)

Moment du match – Vikash Kandola (Taureaux de Bengaluru)

Match 2 : Tamil Thalaivas contre Dabang Delhi KC

Joueur parfait du match – Narender (Thalaivas tamouls)

Changeur de jeu du match – Narender (Thalaivas tamouls)

Moment du match – Narender (Thalaivas tamouls)

