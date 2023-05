Nardwuar the Human Serviette célèbre le 85e anniversaire de la station de radio étudiante où il a fait ses débuts

La station de radio étudiante de l’Université de la Colombie-Britannique célèbre cette année son 85e anniversaire.

CiTR est connu pour sa variété de programmes, y compris les actualités, la diffusion sportive, toutes sortes de musique et son propre concours de style bataille des groupes, SHiNDiG.

La station, qui est devenue un club officiel sur le campus en 1938, a eu des membres bien connus au fil des ans, dont quelques journalistes de CBC et Nardwuar the Human Serviette, le radiodiffuseur canadien bien-aimé de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

« CiTR est une station de radio à laquelle tout le monde peut se joindre », a déclaré Nardwuar à Belle Puri de CBC.

« Nous ne sommes pas comme une radio ordinaire où l’on vous dit quoi faire. Au CiTR, vous êtes écrivain, vous êtes producteur, vous êtes opérateur, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça va même vous donner une accréditation de presse pour entrer à la conférence de l’APEC en 1997 pour poser une question à Jean Chrétien », a-t-il dit, faisant un clin d’œil au moment où il a interrogé le premier ministre de l’époque sur l’utilisation par la GRC de gaz poivré sur des étudiants militants dans un Asia- Sommet de la Coopération économique du Pacifique à l’Université de la Colombie-Britannique en 1997.

Nardwuar est apparu sur Sur la côte pour parler de son mandat de plusieurs décennies avec la station. Il a débuté au CiTR, dans les années 1980, avec ses interviews vidéo diffusées plus tard sur la chaîne de télévision MuchMusic. Il a actuellement une chaîne YouTube populaire où il interviewe des musiciens et d’autres célébrités.

Votre propre émission a commencé à être diffusée en 1987. Qu’est-ce que CiTR a fait pour vous ?

C’est incroyable, tout le monde est passé par CiTR. Déborah Espoir passé par CiTR ainsi que Tom Harrisson. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore au CiTR, beaucoup de concerts de longue durée. Je fais mon émission depuis octobre 1987, mais aussi Steve Edge faisant L’avantage sur le folkBen Lai faisant En direct de Thunderbird Radio Hell. J’encourage tout le monde à rejoindre CiTR parce que vous pourriez faire une émission de radio. Vous pouvez être comme moi, ou vous pouvez faire des nouvelles, vous pouvez faire du sport ou simplement traîner.

Nardwuar the Human Serviette parle sur scène à ‘Nardwuar’s Video Vault’ lors du SXSW Music, Film + Interactive Festival 2016 au Austin Convention Center le 19 mars 2016 à Austin, Texas. (James Goulden Photography/Getty Images pour SXSW)

Pour moi personnellement, ça a été assez excitant de faire une émission sur la radio CiTR. Ça m’amène à des conférences de presse. Cela m’a aussi permis d’avoir un site Web. Croyez-le ou non, la Vancouver Film School écoutait la radio CiTR et a dit que nous allions vous créer un site Web. Qui, moi ? Oui, Nardwuar la Serviette Humaine. Ainsi, grâce à CiTR, j’ai créé un site Web en 1996, nardwuar.com. Il est toujours là.

C’est là que j’ai entendu NWA pour la première fois. C’est le premier endroit où j’ai vraiment été exposé à la musique rap. J’ai découvert différents genres musicaux.

J’ai aussi rencontré Jay Mirus de MuchMusic qui m’a entendu sur CiTR et ça m’a donné l’opportunité de travailler en freelance sur MuchMusic.

En 1993, vous avez dit à l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev « continuez à basculer dans le monde libre » en russe. Ensuite, vous lui avez demandé, de toutes les personnalités politiques qu’il a rencontrées, qui a le pantalon le plus large. Qu’essayez-vous de retirer des entretiens ?

J’étais là-bas avec mes amis et l’un d’eux m’a dit : « Pourquoi ne lui dis-tu pas de continuer à se balancer dans le monde libre ? » Et je me disais : « Eh bien, je ne sais pas s’il pouvait me comprendre. » Il m’a dit comment le dire en russe, alors je le lui ai dit. J’ai posé cette question à la pizzeria de Science World.

Je me souviens que d’autres journalistes étaient gênés que j’étais là. Ils se sont moqués de moi parce que je portais une tuque. Si vous écoutez le clip, c’est comme « Plus tôt aujourd’hui à Science World, un journaliste de la radio CiTR de l’UBC qui portait une tuque. » Ils ont vraiment été renversés par la tuque.

Vous avez également interrogé l’ancienne première ministre Christy Clark sur le premier concert qu’elle ait jamais vu. À quel point avez-vous été surpris de l’entendre se souvenir d’avoir assisté à de vieux spectacles punk ?

C’était incroyable. Et des spectacles punk locaux. Elle a mentionné The Pointed Sticks et elle a également mentionné The Replacements. Son frère était en fait ami avec Rob [Frith] de Neptoon Records et son frère a également travaillé à la radio CJSF, un peu comme la station sœur de CiTR à l’Université Simon Fraser, toujours aussi performante.

Vous offrez des cadeaux personnalisés obscurs à vos invités. Combien de temps passez-vous à chercher ces cadeaux ?

Recevoir un cadeau, c’est faire parler les gens. Je suis toujours à l’affût. La recherche ne s’arrête jamais. Je cherche toujours quelque chose pour faire parler quelqu’un. Je suis toujours à la recherche de quelque chose qui sera lié à une connexion canadienne.

Belle, continue à basculer dans le monde libre, et doot doola doot doo.

Doo doo.