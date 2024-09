Nardwuar parle de ses meilleures et de ses pires interviews

Superlatifs Une série Vulture dans laquelle les artistes jugent le meilleur et le pire de leur propre carrière. Photo-Illustration : Vautour ; Photo : Nardwuar

En 1993, un journaliste gonzo et chanteur punk nommé John Ruskin a fait irruption lors d’une conférence de presse avec Mikhaïl Gorbatchev pour demander : « De tous les dirigeants que vous avez rencontrés, qui porte le plus grand pantalon ? » Ruskin, connu de ses pairs sous le nom de Nardwuar la Serviette Humaine, avait l’habitude de porter son Il a insufflé une énergie folle à ses interviews sur scène et a rapidement acquis la réputation de dérouter et d’éblouir ses sujets.

Aujourd’hui, Nardwuar se concentre principalement sur les musiciens, soumettant certains des plus grands artistes du monde à des séries rapides de questions routinières («OMS es-tu? Pourquoi (Est-ce que les gens devraient s’en soucier ?) avec un petit cri enjoué et animé. Puis, quand ils sont suffisamment abasourdis, il révèle le travail de terrain qu’il a effectué sur eux – une ampleur de recherche si approfondie qu’elle atteint un point de folie. Il pourrait évoquer avec désinvolture le nom de Seth Rogen caissier de centre commercial quand il était enfant, Kendrick Lamar Commandez du poulet de Louisiane, ou Travis Scott professeur d’espagnol au lycée. Il offre des cadeaux qui rappelleront à ses sujets des vies passées qu’ils ont depuis longtemps oubliées, comme l’affiche du film Coffy qui avait Canard se remémorant ses jours d’adolescent excité. À la fin, Nardwuar conclut avec son coup de pied signature, « Continuez à faire du rock dans le monde libre ! Doot-doola-doot-doo », puis il se fige sur place jusqu’à ce que le sujet fasse un « Doot-doo ! » en retour.

Ce Cela peut sembler être un énorme engagement, mais lorsque vous avez la chance de parler avec Nardwuar, vous commencez à comprendre que c’est tout simplement qui il est. Appeler avant un live événement il est l’hôte cette semaine à New York – et bien que Portant son fameux tam-o’-shanter, Nardwuar est une boule d’énergie qui ne s’arrête jamais. « Tout le monde a une histoire, et c’est à moi de la faire ressortir », dit-il. « Si Nardwuar peut le faire, tout le monde peut le faire. S’il vous plaît, ne me laissez pas faire ça. »

J’ai accepté que tout puisse arriver pendant une interview. Tant que c’est enregistré, c’est le plus important. J’ai interviewé un jour Sebastian Bach de Skid Row. Je l’enregistrais pour la télévision par câble. Mais Sebastian Bach n’a pas aimé la tournure de l’interview, alors il a éjecté la cassette et l’a jetée contre le mur. Puis il a enlevé ma toque de ma tête – la même que vous pouvez voir sur ma tête. Nirvana interview — et je l’ai balancé à travers la pièce. C’était en 1994, et la toque symbolisait la génération grunge — vous savez, la génération qui tuait le hair metal.

Eh bien, je n’ai jamais récupéré cette toque de Sebastian Bach parce que je me suis enfui de là. Alors je me suis dit : Oh mon Dieu, je dois porter quelque chose sur ma tête. Ma mère est partie en Angleterre en 1990 et a ramené ce béret, alors j’ai fini par le porter. Ensuite, j’ai acheté un pantalon écossais assorti. Donc même si Skid Row a été l’une de mes pires interviews, elle a en quelque sorte contribué à mon apparence actuelle.

Lorsque j’ai interviewé l’historien canadien Pierre Berton en 1992. Je lui ai demandé : « Hé, as-tu déjà consommé des hallucinogènes ? » Il m’a répondu : « Oui, bien sûr. Je fume de l’herbe avec mes enfants. » Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire qu’il dise ça. Il était prêt à répondre, mais personne ne lui avait jamais posé cette question. C’est pour ça que j’essaie de trouver des questions auxquelles personne ne répond.

Souvent, quand je fais des interviews, j’emprunte des disques à mon ami Avi de Beat Street Records à Vancouver. Quand j’ai fait une interview avec Questlove of the Roots, l’un des disques que j’ai emprunté était un disque à 1 500 dollars : « Million Dollar Legs » des Outlaw Four. C’était très gentil qu’Avi me le prête, mais c’était un peu effrayant.

Logique. La deuxième fois que je l’ai interviewé, j’ai fait « Doot-doola-doot-doo » et puis il m’a fait une connerie. Je ne pouvais pas croire que ça se passait. Et puis, une autre fois, lors d’une interview avec Diplômeil a fini par me remplacer. Il m’a simplement porté hors de l’entretien – parce que, vous savez, je suis « gelée » – a attrapé mon chapeau et a fait semblant d’être moi. Je pense aussi qu’il a fait du twerk.

Une fois, j’ai fait une interview avec Rob Zombie au téléphone et j’ai dit « Doot-doola-doot-doo », mais il est sorti de la pièce sans répondre. Alors j’étais au téléphone et je n’arrêtais pas de dire « Doot-doo, doot-doo-doot ? » Finalement, environ dix minutes plus tard, une femme de ménage est venue et m’a dit : « Allo ? » Je lui ai dit : « Oh, est-ce que Rob Zombie est là ? » Elle a répondu : « Il est parti il ​​y a dix minutes. Je suis juste en train de nettoyer la pièce. » J’ai dit : « Eh bien, doot-doola-doot-doo », et la femme de ménage a fait « Doot-doo ».

Il y a eu beaucoup d’attente, mais la première fois qui me vient à l’esprit, c’était en 2002. On m’a dit que je pouvais interviewer Ashanti. Je suis donc arrivé à 14 heures, mais l’entretien n’a eu lieu qu’à 2 heures du matin. J’ai attendu 12 heures. Tout ce que j’avais apporté, c’était des biscuits et du jus de pomme. Mais les entretiens sont amusants. Si je devais attendre des heures pour faire une prise de sang, je serais peut-être contrarié. Là, je n’ai aucun problème.

Juice WRLD. C’était incroyable parce qu’il a vraiment pris Gazouillement Il voulait être interviewé par Nardwuar. J’ai vu ça et nous avons arrangé ça. C’est arrivé chez Neptoon Records à Vancouver. J’étais tellement honoré. Je suis encore ému par son décès. Repose en paix, Juice WRLD.

Mon ami Neko Case aimait Snoop Doggy Dogg dans les années 90, et quand j’ai eu l’occasion de l’interviewer en 2000, j’étais tellement effrayé parce que je n’en savais pas assez. Je me suis dit : Que puis-je faire pour que cet entretien se déroule un peu mieux ? Et j’ai pensé, Ok, eh bien, Snoop aime son histoire. Peut-être qu’il aime le comédien Redd Foxx. Mon amie Diane avait une poupée Redd Foxx, alors je l’ai apportée à l’entretien et soudain Snoop a commencé à la troquer. Mais je ne pouvais pas la lui donner parce qu’elle appartenait à mon amie Diane. Alors il a juste dit : « Je la prends. »

C’est en quelque sorte ce qui a lancé notre bromanceIl y a toujours quelque chose à demander à Snoop Dogg. Mon amie Leora est allée une fois au centre commercial Kingsgate à Vancouver et a vu un Fête de la fumée concert sur VHS. Elle disait, Je parie que Nardwuar pourrait montrer ça à Snoop Dogg. Quand Snoop est revenu à Vancouver, je lui ai montré la VHS et il paniqué. Il n’avait jamais vu ça auparavant. Il avait produit le film, mais il n’en avait pas de copie.

Nous voici, toutes ces années plus tard, grâce à la poupée. Quand je fais une interview, je me dis toujours : Comment pouvez-vous le rendre spécial ? Gardez à l’esprit que lorsque j’ai parlé à Snoop Dogg au fil des ans, il y a un grand écart entre les entretiens, ce qui permet d’accumuler des idées. Oui, j’ai un dossier Snoop Dogg. Chaque fois que je pense à quelque chose, j’y ajoute quelque chose.

Il y a beaucoup de fichiers sur mon ordinateur. Si je pense à quelque chose, je le note. J’ai beaucoup écrit sur Paul McCartney. Certains des documents les plus importants concernaient Tyler, the Creator et Snoop. Il y a tellement de pages que je pense avoir besoin d’un nouvel ordinateur. Chaque fois que je fais défiler la page, la boule de la mort apparaît. C’est comme quand vous essayez de consulter l’ancienne page Tumblr de quelqu’un. Il me faut généralement 20 minutes pour arriver au bas d’un document.

J’ai interviewé Avenir en 2014, et il a dit : « Le cheesecake était sensationnel” Après avoir fait l’interview, je l’ai mise en ligne et les gens n’ont pas été très réceptifs, à tel point que j’aurais presque préféré ne pas faire l’interview. Puis quelques années plus tard, quelqu’un a transformé son affirmation « sensationnel » en mème. Pour couronner le tout, quand Future était sur Samedi soir en directa-t-il dit, « Regardez ma performance. Ce sera sensationnel. » Alors Future est passé de Nardwuar à Samedi soir en direct.

Eh bien, ça aurait probablement été Tina Turner. Repose en paix. J’aimerais toujours parler à Barack Obama parce qu’il y a tous ces liens formidables avec Chicago et la musique. J’aimerais parler à Paul McCartney et à Neil Young. Pour la nouvelle génération, j’aimerais parler à Playboi Carti. Carti est au même niveau qu’eux tous. Donc Barack Obama, Paul McCartney, Neil Young, Tina Turner et Playboi Carti.

« Où est le sac de couchage de Bev ? » Mon amie photographe Bev Davis a été invitée à accompagner Neil dans son célèbre voyage en corbillard vers la Californie. Elle a donc mis son sac de couchage dans le corbillard. Et puis Neil a dit : « Hé, Bev, tu ne pars pas. » Et il est parti avec le sac de couchage de Bev.

En 1999, j’ai eu un tuyau selon lequel Neil dînait avec son manager à Vancouver. J’ai donc téléphoné à Bev, qui s’est précipitée chez moi et nous avons demandé une interview. Cela n’a pas eu lieu. Mais nous avons eu une photo. Bev avait raison, mais je n’ai pas posé la question du sac de couchage parce que je pensais avoir une autre chance. J’ai essayé à maintes reprises de l’avoir, mais maintenant j’ai presque abandonné.

En 2008, j’ interviewé Pharrell et lui ai donné un livre sur le skateboard à Vancouver. Il a été tellement impressionné qu’il m’a demandé ce qu’il pouvait faire pour moi. Et je lui ai dit : « Pourrais-tu me mettre en contact avec Jay-Z ? » Je ne pensais pas que ça arriverait, mais Jay-Z était au festival de musique de Pemberton, alors j’ai reçu un appel téléphonique le matin disant que Jay-Z me parlerait. Mais il fallait six heures de route pour y arriver. Quand je suis arrivé au festival, Pharrell était parti. Je me suis dit : Oh non, oh non, oh non. Mais ensuite j’ai vu Shay de NERD, qui a téléphoné à Pharrell. Pharrell m’a dit : « Nardwuar, donne le téléphone de Shay à la prochaine personne qui ressemble à un garde du corps que tu verras », et c’est ce que j’ai fait, et il s’est avéré que c’était le garde du corps de Jay-Z. Pharrell a dit au garde du corps de Jay-Z que j’étais légitime, et la chose suivante que j’ai su, c’est que j’étais en train de faire une interview avec Jay-Z. L’interview a duré cinq minutes, puis je suis rentré chez moi.

La même chose s’est produite lorsque j’ai interviewé Drake. Après l’interview, Drake a dit : « Puis-je vous mettre en contact avec quelqu’un ? » Et j’ai répondu : «Lil Wayne” J’ai aussi fait une interview avec Franz Ferdinand, et après, ils ont demandé à mon groupe, les Evaporators, de jouer en première partie. Je suis très reconnaissant à Franz Ferdinand et à toute l’équipe de nous avoir demandé de jouer en première partie. C’était un cadeau incroyable.

En 1999, j’ai eu une hémorragie cérébrale. Puis David Lee Roth m’a envoyé une carte de prompt rétablissement. Puis en 2015, j’ai eu une fermeture du FOP. Les deux fois, les gens ont réagi et m’ont sauvé la vie. Mais la différence, c’est qu’après 1999, quand je suis rentré chez moi, j’ai commencé à paniquer. Je n’avais pas envie de faire des interviews de sitôt. Mais ensuite, mon ami m’a dit que James Brown allait venir en ville et que je devrais l’interviewer. Je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir le faire. J’avais peur. Mais je l’ai fait.

En 1999, il m’a fallu des mois pour sortir en public, mais j’ai recommencé à m’y mettre en 2015. J’ai subi une opération du FOP le 6 février, puis je suis allée à South by Southwest en mars et j’ai parlé à DJ Khaled. Vous savez, maintenant, quand je me réveille le matin, je me demande si je suis heureuse. Je respire. Je peux respirer. C’est pourquoi je supporte les mauvaises interviews. Je suis juste heureuse d’être en vie.

Les recherches restent à faire. Le jour où vous aurez fait les recherches nécessaires, vous devrez arrêter. Il y a toujours quelque chose à trouver. Mais en même temps, une grande partie des informations ne sont pas si difficiles à trouver. La plupart des gens ne se donnent tout simplement pas la peine de suivre les pistes qui leur sont présentées.

Nardwuar a interviewé Snoop 12 fois.