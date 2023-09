Narcan : qui devrait le porter et comment l’acheter facilement dans les magasins populaires

Depuis des années, on constate une volonté croissante de mettre la naloxone – le médicament qui bloque les effets d’une surdose d’opioïdes – dans les poches d’un plus grand nombre de personnes. Mais alors que les États-Unis continuent de faire face à une crise de surdose, la stigmatisation entourant la consommation de drogues et le manque de sensibilisation à la naloxone ont peut-être contribué à ce que moins de personnes en aient sous la main en cas de crise.

Cependant, l’idée de commercialiser Narcan, le nom de marque d’une version en spray nasal de naloxone, s’est récemment rapprochée du grand public et a été davantage connue du public. La semaine dernière, de grands détaillants, dont Walmart, CVS, Walgreens, Rite Aid et Target, ont commencé à déployer Narcan en magasin et en ligne, facilitant ainsi l’achat et la disponibilité. Cela fait suite à la décision du printemps de la Food and Drug Administration des États-Unis selon laquelle le Narcan peut être vendu de gré à gré. à l’échelle nationale.

Narcan est un spray nasal qui peut être administré en toute sécurité à une personne souffrant signes d’une surdose d’opioïdes. Il est facile à utiliser, c’est pourquoi vous n’avez pas besoin d’être médicalement formé pour l’utiliser sur quelqu’un d’autre. Porter Narcan est similaire à quelqu’un portant un EpiPen au cas où ils subiraient un choc allergique.

Dans environ 40 % des décès par surdose, une autre personne était présente, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les décès dus à des surdoses d’opioïdes ont augmenté ces dernières années, les décès ont continué d’augmenter l’année dernière.

Grâce aux lois de chaque État mises en vigueur en réponse à l’épidémie de surdose d’opioïdes dans le pays, le Narcan ou la naloxone auraient déjà dû être disponibles sans ordonnance dans de nombreuses pharmacies. Cela a également été disponible gratuitement à travers différents programmes communautaires et sites de réduction des méfaits. En le rendant disponible en ligne et dans davantage de grandes pharmacies et magasins comme Target et Walmart, l’espoir est que les gens puissent le trouver facilement et se le faire livrer ou le récupérer discrètement, et que davantage de personnes y auront accès quand cela est important – qu’ils consomment des opioïdes ou qu’ils connaissent quelqu’un qui en consomme.

Comment acheter du Narcan en ligne et combien ça coûte

Une boîte de Narcan, qui contient deux sprays nasaux à dose unique, coûte 45 $ dans toutes les grandes pharmacies et détaillants qui la proposent. La rapidité avec laquelle vous pourrez l’acheter dépendra de la pharmacie et de son stock, mais les grands détaillants ont commencé à le déployer en ligne cette semaine.

Voici quelques magasins qui l’ont en stock et prêts à acheter en ligne :

(Rite Aid est actuellement en rupture de stock.)

Si votre pharmacie préférée est une petite chaîne ou une boutique familiale, vous pouvez appeler pour savoir si ou quand elle prévoit d’avoir Narcan en stock. Si vous choisissez d’acheter du Narcan en personne plutôt qu’en ligne, cela peut se faire derrière le comptoir de la pharmacie ou un autre bureau, ou dans les allées, selon la pharmacie. Il ne nécessitera toujours pas d’ordonnance.

Si le prix constitue un obstacle, il existe façons d’obtenir du Narcan gratuit. Vous le trouverez peut-être grâce à un programme communautaireen appelant ou en vous rendant à votre service de santé local et via programmes d’échange de seringuesD’après le CDC.

Qui devrait acheter Narcan ?

Si vous utilisez des opioïdes, qu’il s’agisse d’un opioïde prescrit comme l’oxycodone ou d’un opioïde illégal comme l’héroïne, il est recommandé d’avoir sur vous du Narcan ou de la naloxone, de la même manière qu’une personne souffrant d’allergies graves porte un EpiPen au cas où elle aurait une réaction allergique grave. Le CDC recommande que si vous prenez « supérieur ou égal à 50 équivalents en milligrammes de morphine par jour » d’un opioïde à forte dose, vous devez emporter du Narcan. Selon la Cleveland Clinic, les surdoses surviennent si vous prenez trop d’opioïdes, mais peuvent également survenir si vous prenez trop d’opioïdes. combiné avec une autre substancecomme un stimulant ou de l’alcool.

À propos un quart de toutes les surdoses d’opioïdes en 2020, il s’agissait d’opioïdes sur ordonnance (légaux).

Vous devez également informer vos proches que vous le portez, car ce sont peut-être eux qui vous le donneront en cas d’urgence. (Vous ne pouvez pas vous administrer du Narcan ou tout autre type de médicament à base de naloxone, contrairement à un EpiPen.)

Si vous connaissez quelqu’un qui consomme des opioïdes (comme un ami ou un membre de votre famille), vous voudrez peut-être également l’emporter sur vous en cas d’urgence.

Chaque cartouche pour vaporisateur nasal de Narcan contient une dose, mais cela nécessite parfois deux doses de Narcan ou de la naloxone pour réanimer une personne en surdose. Gardez cela à l’esprit lorsque vous décidez de transporter la boîte ou de retirer les sprays nasaux individuellement.

Département de la Santé de l’État de New York

Signes d’une surdose de drogue

Si vous pensez qu’une personne pourrait faire une surdose d’opioïdes, il est important de connaître d’abord les signes d’une surdose. Un une surdose arrive lorsque le médicament submerge le cerveau et perturbe la capacité de respirer. D’après le CDC, quelques signes Les cas de surdose d’opioïdes chez une personne sont :

Pupilles petites et resserrées.

Perte de conscience. (Vous ne pouvez pas réveiller quelqu’un même après l’avoir secoué ou lui avoir crié dessus.)

Des bruits d’étouffement ou de gargouillis.

Respiration lente et superficielle.

Corps mou.

Peau décolorée ou bleue (surtout au niveau des lèvres ou sous les ongles)

Peau froide ou moite.

Si vous remarquez ces signes, vous devez suivre les étapes suivantes pour administrer Narcan et appeler le 911. Donner du Narcan à quelqu’un même s’il ne fait pas de surdose d’opioïdes. je ne devrais pas leur faire de mal, selon la FDA. Il est donc important de faire preuve de prudence et d’administrer Narcan si vous pensez qu’il pourrait y avoir une surdose.

Comment donner du Narcan à quelqu’un

Selon les informations tirées du CDCle Département de la Santé de l’État de New York (PDF) et le Site Internet de Narcanvoici les étapes d’administration de Narcan :

Vérifiez si la personne réagit en la secouant, en l’appelant et en poussant vos jointures contre sa poitrine pendant cinq à dix secondes.

Allongez la personne sur le dos et inclinez la tête vers le haut.

Sortez Narcan de son emballage en retirant la languette.

Saisissez le spray nasal en plaçant votre pouce sur le piston et deux doigts de chaque côté sur la buse. (Ne le « testez » pas et n’appuyez pas sur le piston trop tôt.)

Insérez l’embout de l’embout dans une narine et poussez fermement le piston.

Retirez-le du nez de la personne et attendez deux minutes pour voir si elle répond. Appelez le 911 pendant cette période.

Si la personne ne se réveille pas ou ne réagit pas aux secousses, administrez la deuxième dose/le deuxième contenant de Narcan.

Roulez-les sur le côté pour éviter de s’étouffer et restez avec eux jusqu’à l’arrivée des services médicaux.

Comme le note le CDC, la plupart des États ont des lois qui protègent la personne qui a fait une surdose ou celle qui a appelé pour une surdose contre les problèmes juridiques liés à la consommation de drogues. Les ambulanciers paramédicaux et les travailleurs de la santé ont été j’utilise de la naloxone depuis des décennieset l’administrer à une personne en surdose peut lui faire gagner du temps pour se rendre à l’hôpital et potentiellement lui sauver la vie.