Narcan en vente libre : disponibilité, coût et mode d’administration

Narcan, un médicament qui peut inverser une surdose d’opioïdes en quelques minutes, sera bientôt disponible en vente libre dans les pharmacies.

Approuvé pour la première fois par la Federal Drug Administration pour l’achat en vente libre en mars, Narcan a été expédié vers des pharmacies, des épiceries et des pharmacies de masse, telles que Walgreens, CVS, Walmart et Rite Aid, ainsi que vers des détaillants en ligne, et devrait être commercialisé en septembre, a déclaré son fabricant, Emergent BioSolutions.

Walgreens a annoncé qu’il stockerait Narcan en ligne dès le 5 septembre, avec une disponibilité nationale le 7 septembre. Le prix de détail suggéré par Emergent BioSolutions est de 44,99 $ pour deux doses.

Narcan – également connu sous sa forme générique sous le nom de naloxone – est le premier médicament contre les surdoses d’opioïdes à être vendu sans ordonnance, offrant ainsi une plus grande accessibilité à un médicament dont il a été démontré qu’il réduit les décès liés aux opioïdes à l’échelle nationale. Plus de 80 000 Américains sont morts d’une surdose d’opioïdes en 2021, contre 68 630 en 2020.

« Le voir sur les étagères nous rappelle vraiment que la crise des opioïdes affecte tous les comtés du pays », déclare Shawn Westfahl, coordinateur de la prévention des surdoses et de la réduction des risques à Prevention Point Philadelphia, une organisation à but non lucratif qui travaille à réduire les méfaits. associés à la consommation de drogues.

Auparavant, la naloxone était disponible dans les pharmacies sans ordonnance pour quiconque en faisait la demande, mais toutes les pharmacies ne l’avaient pas en stock. Comme l’a rapporté Dylan Scott de Vox, cela obligeait les gens à demander directement le médicament au pharmacien. La différence est que bientôt, les consommateurs pourront récupérer eux-mêmes le médicament dans les rayons (ou se procurer un ticket pour le médicament et l’apporter au comptoir pour le récupérer et l’acheter).

Cependant, la plupart des 17 millions de doses de naloxone distribuées en 2021 n’ont pas été vendues en pharmacie, mais plutôt administrées par des hôpitaux, des médecins, des services de santé, des groupes de réduction des risques, des premiers intervenants, des écoles et des organismes de santé communautaire, a rapporté Scott. Des organisations locales à but non lucratif, comme Prevention Point Philadelphia, et des organisations de réduction des risques ont également proposé et continueront de proposer des kits de naloxone gratuits.

Les besoins ne manquent pas. Au cours de l’exercice financier de Prevention Point Philadelphia se terminant le 31 juillet 2023, l’organisation à but non lucratif a distribué 95 644 doses du médicament, soit le triple du nombre de doses distribuées l’année précédente. «Je crois que le fait que la naloxone soit en vente libre réduira, espérons-le, une partie de la stigmatisation entourant la consommation d’opioïdes et l’achat ou la possession de naloxone», déclare Westfahl.

Comment fonctionne Narcan et qui aide-t-il ?

La naloxone agit en bloquant les effets des opioïdes – notamment l’héroïne, le fentanyl et les opioïdes sur ordonnance – sur les récepteurs du cerveau. Les opioïdes peuvent dangereusement déprimer la respiration d’une personne en cas de surdose, et le médicament rétablit une respiration normale dans les deux à trois minutes suivant son administration.

Grâce aux efforts antérieurs, l’accès à la naloxone a augmenté de près de 785 pour cent entre 2016 et 2021, mais les recherches suggèrent que pour répondre aux besoins actuels, l’accès à la naloxone doit être beaucoup plus répandu. La présence en magasin dans les principales pharmacies permet de garantir que la population dans son ensemble connaît l’existence de la naloxone et y a accès. Près de la moitié des décès par surdose en 2021 se sont produits alors qu’une autre personne se trouvait à proximité. De nombreux décès peuvent être évités si les passants ont de la naloxone sur eux.

Bien qu’il soit difficile d’estimer combien de vies pourraient être sauvées grâce à un meilleur accès à la naloxone, Westfahl affirme que rendre le médicament plus facile d’accès limitera les décès. Quiconque utilise des opioïdes ou connaît quelqu’un qui en consomme bénéficiera de la naloxone facilement disponible dans les pharmacies.

Qui devrait porter Narcan ?

Westfahl dit que tout le monde, même si vous ne pensez pas être à proximité de consommateurs de drogues, devrait avoir sur soi de la naloxone et savoir comment l’utiliser. Les signes d’une surdose d’opioïdes comprennent des symptômes tels qu’un visage extrêmement pâle ou moite, un corps mou, des ongles ou des lèvres bleus ou violets, des vomissements ou des gargouillis, une respiration ralentie ou arrêtée, ou une incapacité à parler ou à se réveiller.

Pour administrer de la naloxone, inclinez la tête de la personne en arrière et insérez le bout du spray dans l’une ou l’autre des narines jusqu’à ce que vos doigts touchent son nez. Avec votre pouce, appuyez fermement sur le piston. Assurez-vous que la dose n’a pas dépassé la date de péremption. Cependant, les recherches montrent que la naloxone périmée peut encore être efficace des années après son expiration. Par conséquent, si une dose périmée est la seule chose que vous possédez, il vaut mieux l’utiliser que rien du tout.

La naloxone est incroyablement sûre et n’aura aucun effet indésirable sur les personnes qui ne font pas de surdose d’opioïdes. «La naloxone ne leur fera rien de bon ou de mauvais», déclare Westfahl. « En fait, nous donnons parfois de la naloxone à quelqu’un qui ne répond pas pour exclure une surdose d’opioïdes. »

Les Centers for Disease Control and Prevention comparent le fait de porter de la naloxone à un EpiPen : le médicament qui sauve des vies devrait être disponible si nécessaire.

L’accessibilité reste toujours un problème

Accroître la visibilité de Narcan est une étape bienvenue vers la résolution de la crise des opioïdes, mais un certain nombre de facteurs rendent encore difficile son accès pour les gens. Le prix de 45 $ peut être prohibitif, dit Westfahl, en particulier pour ceux qui ne sont pas logés ou qui ne sont pas en sécurité financière. Westfahl espère que des bons ou des coupons pourront être distribués aux clients pour contribuer à réduire les coûts.

En raison du prix actuel du Narcan, il est impératif que les programmes locaux de réduction des méfaits continuent de distribuer gratuitement de la naloxone aux communautés vulnérables.

« Il est extrêmement important que les méthodes existantes d’expansion de la naloxone – y compris les modèles de distribution communautaire et la couverture d’assurance – restent en place pour garantir un accès aussi large que possible », déclare Elizabeth Salisbury-Afshar, médecin spécialisée en toxicomanie à l’UW-Madison School of Medicine. et santé publique. « De nombreux programmes de distribution communautaire ont pu se concentrer stratégiquement sur l’acheminement de la naloxone aux personnes et aux communautés les plus touchées par les surdoses, ce qui doit rester au cœur de notre stratégie. »

La présentation en magasin peut également être dissuasive. Les clients peuvent être rebutés si Narcan est enfermé derrière un présentoir dans une pharmacie, ce qui nécessite qu’un employé ouvre le boîtier. Walgreens dit qu’il ne stockera pas Narcan dans des caisses verrouillées, mais qu’il exigera plutôt que les clients récupèrent une carte pour Narcan dans les étagères du magasin et l’apportent à la caisse ou à la pharmacie pour l’achat. D’autres pharmacies ont déclaré que Narcan serait disponible dans les rayons des soins contre la douleur, des médicaments en vente libre ou au comptoir de la pharmacie, comme l’a rapporté CBS News.

Une autre préoccupation concerne la couverture future du Narcan par les compagnies d’assurance. «Parfois, lorsqu’un médicament est en vente libre, l’assurance cesse de le couvrir», explique Salisbury-Afshar. « Nous attendons de voir quelle approche les assureurs adopteront à l’égard de la naloxone maintenant qu’elle est en vente libre. J’espère qu’ils le feront [cover] la naloxone… même s’il existe une option en vente libre.

Que ce passe t-il après

Plus tôt cet été, la FDA a approuvé un autre traitement d’urgence pour une surdose d’opioïdes en vente libre : RiVive. Le fabricant du médicament, Harm Reduction Therapeutics, s’attend à ce que RiVive soit disponible d’ici début 2024. RiVive serait vendu 36 $ pour un pack de deux, selon CBS News. Un deuxième traitement contre les surdoses d’opioïdes, moins coûteux, pourrait apaiser les préoccupations en matière de coût et d’accessibilité.

« Je suis ravi que la naloxone soit disponible en vente libre », déclare Westfahl. «Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Je crois qu’avec un accès plus facile à la naloxone, nous pourrons, espérons-le, commencer à constater une réduction plus drastique du nombre de surdoses mortelles.