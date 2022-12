Narayana Murthy et Sudha Murthy croient-elles aux objectifs du couple ? Voir leur réponse

Il y a près de quatre décennies, NR Narayana Murthy a fondé Infosys avec un prêt de 250 $ de sa femme Sudha Murthy. Aujourd’hui, l’entreprise s’est développée pour devenir une entreprise informatique multinationale de 80 milliards de dollars.

Le couple s’est marié en 1978 et est ensemble depuis 48 ans maintenant. Qu’il s’agisse de relever des défis commerciaux ou de gérer des problèmes familiaux, le duo s’est fixé des objectifs de couple pour beaucoup. Lors d’une récente interview avec Money Control, Narayana Murthy et Sudha Murthy ont parlé franchement de leur famille, de leur relation et d’Infosys.

Pour Narayana Murthy, sa femme était son filet de sécurité car elle était plus qualifiée que lui. En plus de cela, il a révélé avoir été élevé avec un état d’esprit indépendant dans une famille de huit enfants, ce qui l’a récompensé par une personnalité confiante. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sudha Murthy était celle qui s’occupait de leurs enfants, Akshata et Rohan, Narayana Murthy a répondu : « La réalité est que je ne pouvais pas passer de temps avec eux. Sudha s’est entièrement occupé d’eux. Tous leurs diplômes, réalisations, doctorats et études à Stanford sont tous grâce à elle.

Cependant, le couple a révélé que chaque fois que Narayana Murthy rentrait tôt à la maison en de rares occasions, ils se faisaient un devoir de sortir avec les enfants. Le couple d’entrepreneurs a révélé que c’était la mère qui était la plus stricte dans la maison. “La personne disciplinaire dans chaque maison est la mère, n’est-ce pas ? C’est le père qui passe très peu de temps avec les enfants, il culpabilise. Et par conséquent, il essaie de les satisfaire et de leur obtenir ce qu’ils veulent. C’est la réalité », a déclaré Narayana Murthy.

Niant qu’elle était stricte, Sudha Murthy a déclaré qu’elle ne guiderait ses enfants que sur le bien et le mal. Se remémorant les jours précédant Infosys, Sudha Murthy a partagé que son mari n’était pas si sérieux mais a souligné qu’il avait changé maintenant. “Les gens changent. Il est devenu beaucoup plus sérieux. C’est ce que je ressens », a déclaré le président de la Fondation Infosys.

Alors que le monde pourrait idolâtrer le couple, les deux n’avaient pas d’objectifs de couple particuliers. «Nous n’avons jamais eu ce genre d’objectifs de couple. Nous avons toujours pris soin de la famille, des enfants, des petits-enfants, de notre travail et prenons notre travail au sérieux et avec passion », a déclaré Sudha Murthy.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici