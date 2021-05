Narasimha Jayanti 2021: date, heure et puja vidhi | Actualités culturelles

New Delhi: L’occasion propice de Narasimha Jayanti est célébrée le 25 mai de cette année. Il est observé sur le Chaturdashi de Shukla Paksha pendant le mois hindou de Vaishakha.

Narasimha est considéré comme la quatrième incarnation du Seigneur Vishnu, qui est apparu comme mi-homme et mi-lion pour apporter le la tyrannie d’Hiranyakashipu prend fin et sauve le bhakt Prahlada.

En ce jour, dévots du Seigneur Vishnu observer le jeûne qui est similaire au jeûne d’Ekadashi.

HORAIRES DU NARASIMHA JAYANTI PUJA:

Narasimha Jayanti le mardi 25 mai 2021

Heure de Narasimha Jayanti Sayana Kala Puja – 16h26 à 19h11

Durée – 02 heures 45 minutes

Le lendemain, heure de Parana pour Narasimha Jayanti – après 05h25, le 26 mai

Le jour de Narasimha Jayanti Parana, Chaturdashi serait terminé avant le lever du soleil

Heure de Narasimha Jayanti Madhyahna Sankalp – 10 h 56 à 13 h 41

Chaturdashi Tithi commence – 00:11 le 25 mai 2021

Fin de Chaturdashi Tithi – 20h29 le 25 mai 2021

(selon drikpanchang.com)

NARASIMHA JAYANTI PUJA VIDHI:

Si vous n’avez pas de photo ou d’idole de Narasimha, vous pouvez effectuer la Puja avec la photo ou l’idole du Seigneur Vishnu. Appliquez du kumkum, du Chandan (bois de santal) et du Haldi (curcuma) sur l’idole ou l’image du Seigneur.

Allumez une lampe en terre, en argent ou en laiton. Invitez et priez Narasimha Bhagwan afin d’accepter vos prières et offrandes. Offrez des fleurs, des jaggery et des pousses à Dieu. Bâtons d’encens légers. Vous pouvez également offrir des feuilles de Tulsi à côté d’une noix de coco, deux bananes, 2 feuilles de paan et un supari.

Chantez ce mantra et recherchez les bénédictions du seigneur.

उग्रं वीरं महा विष्णुम ज्वलन्तम सर्वतो मुखम

नृसिंहं भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नाममि: अहम्

Ugram Veeram Maha Vishnum Jwalantam Sarvato Mukham

Nrisimham Bheeshanam Bhadram Mritoymrityum Namamyaham

Vous pouvez donner de la nourriture aux pauvres ce jour-là. Annadanam est le meilleur moyen de servir l’humanité.

Nous souhaitons à tous un très heureux Narasimha Jayanti!