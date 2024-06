Napster a déclenché une révolution du partage de fichiers il y a 25 ans * TorrentFreak

L’invention du format MP3 en 1993 n’a pas fait la une des journaux grand public. Avec le recul, cependant, il s’agissait d’un moment charnière qui allait révolutionner la consommation musicale, et bien plus encore.

Inventé par l’ingénieur allemand Karlheinz Brandenburg et ses collègues de la Société Fraunhofer, le format de codage a permis de réduire la taille des fichiers musicaux sans perte significative de la qualité sonore audible.

En raison de la réduction de taille, ces fichiers numériques pourraient être stockés sur des périphériques de mémoire flash. Cela a conduit à l’invention de lecteurs MP3 dédiés capable de lire de la musique extraite de CD. Beaucoup considéraient qu’il s’agissait d’une alternative plus compacte et plus résistante aux chocs que le Discman.

A l’époque, les initiés de l’industrie musicale fantasmaient déjà sur le « juke-box céleste » ; un outil ou un service qui permettrait de lire n’importe quel morceau à la demande. Le MP3 a également contribué à rapprocher ce concept, comme Napster le prouverait bientôt.

Napster : 1er juin 1999

À la fin des années 90, la technologie et Internet étaient un terrain de jeu pour les jeunes ingénieurs et « hackers ». Certains d’entre eux se réunissaient régulièrement dans w00w00 Chatroom IRC sur le réseau EFnet. Ce groupe de réflexion technologique comptait de nombreux membres notables, dont le fondateur de WhatsApp, Jan Koum, et Shawn Fanningqui s’est connecté sous le surnom de Napster.

En 1998, Fanning, 17 ans, a partagé une idée avec le groupe. « Napster » voulait créer un réseau d’ordinateurs capables de partager des fichiers entre eux. Plus précisément, une base de données musicale centrale à laquelle tout le monde pourrait accéder.

Cette idée n’a jamais quitté l’esprit du jeune développeur. Fanning a arrêté d’aller à l’école et s’est retrouvé entouré de son ami Sean Parker, a consacré les mois suivants à faire de sa vision une réalité. Ce moment est arrivé 1er juin 1999, lorsque la première version publique de Napster a été mise en ligne. Peu de temps après, le logiciel est devenu viral.

Napster a été rapidement adopté par des millions d’utilisateurs, qui ont vu le logiciel comme quelque chose de magique. C’était une porte d’entrée pour l’exploration musicale, qui éclipsait même les plus grands magasins de disques de la ville. Et tout cela gratuitement. Cela semble banal aujourd’hui, mais certains l’assimilent à de la pure sorcellerie technologique.

Pour de nombreux acteurs de premier plan de l’industrie musicale, la sorcellerie de Napster était de la pure sorcellerie. À l’époque, fabriquer des CD avec des marges bénéficiaires élevées revenait à imprimer de l’argent et l’apparition de Napster menaçait de gâcher la fête.

L’industrie musicale choquée

Selon l’ancienne PDG de la RIAA, Hilary Rosen, quelques mois après la sortie de Napster, l’industrie musicale est entrée dans un état de panique totale. En février 2000, tous les dirigeants des grandes maisons de disques ont discuté de la menace lors d’une réunion du conseil d’administration de la RIAA à l’hôtel Four Seasons de Los Angeles.

«Je n’oublierai jamais ce jour. Tous les dirigeants des labels, littéralement les titans du business de la musique, étaient présents dans cette salle. J’ai demandé à quelqu’un de piloter un PC et d’installer des haut-parleurs et j’ai commencé à faire un nom sur cette chanson », se souvient plus tard Rosen.

Les grands patrons de la musique ont commencé à nommer des morceaux, y compris certains qui n’étaient même pas encore sortis, et Napster arrivait régulièrement avec des résultats. Inutile de dire que le conseil d’administration était terrifié.

En moins d’un an, la RIAA a poursuivi Napster Inc. et peu de temps après, des artistes comme Metallica et Dr. Dre ont suivi. Ces affaires très médiatisées n’ont fait qu’accroître la popularité de Napster et les lecteurs MP3 ont commencé à se vendre comme des petits pains chauds.

Peak Napster

Début 2001, la base d’utilisateurs de Napster a atteint un sommet de plus de 26,4 millions dans le monde. Pourtant, malgré une croissance énorme et le soutien des investisseurs, le petit empire du partage de fichiers n’a pas pu surmonter les défis juridiques.

Le procès de la RIAA a abouti à une injonction de la Cour du neuvième circuit, qui a ordonné la fermeture du réseau. Cela s’est produit en juillet 2001, un peu plus de deux ans après le lancement de Napster. En septembre de la même année, l’affaire avait été réglée pour des millions de dollars.

Alors que l’engouement pour Napster était terminé, le partage de fichiers avait fasciné les masses et le génie était sorti de la bouteille. Grokster, KaZaa, Morpheus, LimeWire et bien d’autres sont apparus et ont proposé des alternatives de partage, aussi longtemps qu’elles ont duré. Pendant ce temps, BitTorrent frappait également à la porte.

Effet d’entraînement

Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le piratage musical n’a certes pas disparu, mais il a changé. Lorsque Napster est sorti, il n’existait tout simplement aucune option légale pour acheter de la musique numérique en ligne ; sans parler de celui qui offrait un « accès illimité ».

Napster a ouvert la voie au magasin iTunes d’Apple, pour répondre à la demande qui existait clairement. Le boom des ventes de téléchargements numériques n’a jamais été proche d’imiter l’expérience « jouer à volonté » et a rapidement été marginalisé.

L’industrie musicale actuelle génère l’essentiel de ses revenus grâce aux abonnements au streaming en ligne, tandis que les CD ont été déclassés au rang d’objets rares. Ce paysage de streaming musical a été largement lancé par un « fan » de Napster de Suède, Daniel Ek.

Comme beaucoup d’autres, Ek était fasciné par l’expérience « tout ce que vous pouvez jouer » offerte par les logiciels de partage de fichiers, et cela a jeté les bases de la startup de streaming musical Spotify, dont il est toujours PDG aujourd’hui. En fait, Spotify lui-même a utilisé la technologie de partage de fichiers pour garantir une lecture rapide.

Spotify n’est qu’un des nombreux exemples de l’effet d’entraînement Napster, qui va bien au-delà de la technologie. L’industrie musicale dans son ensemble a changé, pour le meilleur et pour le pire, selon le point de vue de chacun. Et les répercussions qui ont commencé il y a 25 ans se feront encore sentir dans les décennies à venir.