«  N’apprenez pas des autruches  »: Pékin dit à Tokyo de ne pas s’enfoncer la tête dans le sable au-dessus de la rangée d’eaux usées de Fukushima

S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a réitéré la position de la Chine selon laquelle le rejet des eaux usées nucléaires dans la mer concerne tous les pays et pas seulement le Japon.

Wang a déclaré que la communauté internationale a généralement exprimé de fortes inquiétudes quant à l’impact possible des actions du Japon, mais que le gouvernement du pays n’a pas encore fait de commentaire et ignore ses responsabilités internationales.

Nous conseillons au Japon de ne pas apprendre des autruches, pensant que tout ira bien si vous vous enfoncez la tête dans le sable.

«Nous exhortons une fois de plus le gouvernement japonais à faire face aux graves préoccupations de la communauté internationale et à mettre un terme aux erreurs qui mettent en danger l’environnement marin mondial et la santé publique internationale,» il a déclaré.

La Chine s’est montrée très opposée au projet du Japon de rejeter les eaux usées nucléaires dans l’océan, craignant que l’eau ne soit toujours contaminée malgré des années de traitement. Pékin a fait pression pour une action internationale, notant que «ce ne sont certainement pas les tâches ménagères du Japon. Si les eaux usées nucléaires ne sont pas polluées, pourquoi le Japon ne les garde-t-il pas pour lui-même? »

Le Japon prévoit de rejeter dans la mer des eaux usées prétendument traitées dans environ deux ans, mais la sécurité de l’eau est remise en question depuis le premier jour. L’année dernière, Greenpeace a rapporté que les eaux usées de l’usine étaient plus dangereuses que ce que le gouvernement japonais avait suggéré. L’organisation affirme que l’eau prétendument traitée contient encore «Niveaux dangereux de carbone 14», une substance radioactive qui a le «Potentiel d’endommager l’ADN humain.» L’eau est également connue pour contenir du tritium radioactif, qui est censé être inoffensif.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!