Napoli vs Rijeka – Rapport de match de football – 26 novembre 2020

Napoli a battu l’équipe croate Rijeka 2 à 0 jeudi lors de son premier match depuis la mort de Diego Maradona, le plus grand et le plus populaire joueur du club italien.

Lors d’une soirée chargée d’émotion, l’équipe de Naples a pris le terrain pour le match de la Ligue Europa en portant des maillots n ° 10 avec le nom de Maradona sur le dos, tandis qu’une photo de l’idole argentine regardait du tableau de bord électronique.

– Marcotti: le génie imparfait ultime de Maradona soccer

– Messi sur le décès de Maradona: “ Diego est éternel ”

– Diego Maradona: la vie de grand footballeur en images

– Les premières pages de Maradona: «Entre les mains de Dieu»

Des bannières montrant des images de Maradona, qui a conduit Napoli à deux titres de Serie A au cours de sept saisons extraordinaires au club dans les années 1980, ont été placées autour du stade San Paolo, qui était étrangement vide et calme en raison de la réglementation COVID-19.

Bien que les spectateurs n’aient pas été autorisés à pénétrer sur le terrain, les supporters se sont rassemblés à l’extérieur du stade en scandant “Diego, Diego” et d’autres hymnes.

Les joueurs de Naples rendent hommage en portant le célèbre numéro de maillot de Diego Maradona. Francesco Pecoraro / Getty Images

Des centaines d’écharpes bleues et blanches de Naples étaient attachées à des balustrades à l’extérieur du stade, et des fleurs, des photos d’enfants, des bougies d’église et même une bouteille de vin étaient disposées le long du trottoir dans un sanctuaire de fortune.

Maradona est décédée mercredi d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans.

Une fois le match commencé, Napoli a dominé et créé plusieurs occasions avant que l’arrière latéral de Rijeka Armando Anastasio, sous la pression de Matteo Politano, ne transforme le tir de Piotr Zielinski dans son propre filet cinq minutes avant la mi-temps.

Hirving Lozano a rendu le résultat sûr à la 75e minute, contrôlant la passe de Lorenzo Insigne avant de placer le ballon devant Ivan Nevistic pour laisser Naples en tête du groupe F avec neuf points en quatre matchs, deux devant l’AZ Alkmaar et la Real Sociedad.