Napoli vs Liverpool – Rapport de match de football – 7 septembre 2022

Liverpool a été secoué par un Napoli dominant alors que l’équipe de Premier League s’est inclinée 4-1 en phase de groupes de la Ligue des champions mardi.

Les finalistes de la Ligue des champions 2021-22 ont eu du mal à maintenir leur forme habituelle de commandement dans le football national cette saison et leurs luttes se sont poursuivies à Naples, ils se sont retrouvés menés 3-0 à la mi-temps et Luis DíazLe but de la 49e minute n’était qu’une simple consolation lors d’une nuit torride pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Le départ lent de Liverpool a pris du retard à seulement cinq minutes. Napoli a reçu un penalty après Mattéo Politanole coup a touché la main de James Milner, Piotr Zielinski converti pour donner aux hôtes une avance rapide.

Et l’équipe de Luciano Spalletti aurait dû doubler son avance 13 minutes plus tard. Après un contrôle VAR, Virgile van Dijk a été jugé pour avoir fait tomber Victor Osimhen illégalement dans la surface et l’équipe de Serie A a eu un autre coup de pied. Bizarrement, le buteur Zielinski n’a pas été rappelé pour tirer le penalty et Osimhen a vu son effort de 12 yards sauvé par Alisson.

Le rythme effréné de Napoli et la pression claustrophobe causaient une foule de problèmes pour l’équipe de Jurgen Klopp, et l’équipe italienne était sur le point de mettre la lumière du jour entre eux et Liverpool quand Osimhen a pincé le ballon de Joe Gomez et au carré de Khvicha Kvaratskhelia dont l’effort a été dégagé de la ligne par Van Dijk.

Mais Napoli ne devait pas se priver longtemps de sa deuxième place. La défense de Liverpool a été tranchée par la passe probante de Zielinski, et André-Frank Zambo Anguissa a pressé un tir devant Alisson au premier poteau après 31 minutes.

Napoli a prolongé son invincibilité à 16 matches après sa victoire 4-1 sur Liverpool. Getty Images

Le spectacle d’horreur de Liverpool n’a fait qu’empirer lorsqu’ils se sont retrouvés menés 3-0 une minute avant la mi-temps. Typique des débats de la soirée, l’énergique Kvaratskhelia a harcelé Trent Alexandre-Arnoldremportant le ballon avec aisance dans la surface avant de se placer au carré Giovanni Siméone qui a marqué son premier but pour Naples.

La mi-temps a offert à Liverpool la chance de récupérer mais l’intervalle n’a pas stoppé l’élan de l’affaire, alors que Napoli a poursuivi l’assaut en marquant un quatrième à peine deux minutes après la pause. Zielinkski a ajouté à son décompte en écrasant Alisson à la deuxième tentative après une autre ouverture facile.

Liverpool a immédiatement récupéré un but alors que Diaz a bouclé une finition fantastique dans le coin le plus éloigné de l’extérieur de la surface – l’attaquant colombien affichant le premier vrai morceau de qualité de la soirée pour l’équipe de Klopp.

Klopp a effectué trois remplacements juste après l’heure de jeu, y compris la signature estivale Darwin Nunezmais ils n’ont apporté aucun salut à la dure soirée de Liverpool à Naples alors que les hôtes voyaient confortablement leur coussin de trois buts.