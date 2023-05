Napoli vs Fiorentina – Rapport de match de football – 7 mai 2023

Les nouveaux champions Napoli ont remporté une victoire 1-0 sur la Fiorentina en Serie A dimanche lorsque le meilleur buteur de la ligue, Victor Osimhen, a marqué sur place au stade Diego Armando Maradona.

Osimhen aurait pu mettre un Napoli détendu devant sur un penalty trois minutes après le début de la seconde période, mais le gardien de la Fiorentina Pietro Terracciano a sauvé son tir faible.

L’attaquant nigérian a eu la chance de se racheter lorsque l’ailier Khvicha Kvaratskhelia a remporté un autre penalty pour Napoli à la 74e minute et Osimhen a passé le ballon devant Terracciano avec un tir beaucoup plus fort.

La Fiorentina, qui accueille le FC Bâle lors du match aller de sa demi-finale d’Europa Conference League jeudi, reste huitième avec 46 points, 12 points derrière l’AS Roma en septième et l’Atalanta en sixième avec quatre matchs à jouer dans la saison.

Napoli a conclu jeudi son premier titre de champion en 33 ans lorsqu’un match nul 1-1 à l’Udinese les a mis hors de portée de leurs rivaux pour le Scudetto.

« La meilleure qualité est de donner du bonheur aux autres », a déclaré l’entraîneur de Naples Luciano Spalletti à DAZN. « Quand vous voyez tant d’amour, d’affection et de bonheur, il est satisfaisant de savoir que vous avez contribué un peu à cette atmosphère ici.

« Nous avons encore joué un bon match aujourd’hui contre un adversaire coriace qui sait se sentir bien sur le terrain. En première mi-temps, nous n’avons pas pu retourner le ballon, en seconde période, nous avons très bien réussi. »

Les joueurs de Naples célèbrent leur victoire en Serie A devant leurs supporters locaux après avoir battu la Fiorentina. Getty Images

Les supporters de Naples ont joyeusement scandé « C’est nous, c’est nous, nous sommes les champions d’Italie » alors que l’équipe du sud célébrait le titre de champion et que les joueurs de la Fiorentina donnaient une haie d’honneur à l’équipe de Naples lorsqu’elle est sortie avant le coup d’envoi.

La chorégraphie d’avant-match à une extrémité du stade représentait un drapeau italien géant et le numéro trois pour signifier le troisième championnat italien de Naples – et le premier depuis que Diego Maradona a mené l’équipe à deux titres en 1987 et 1990.

D’autres célébrations – réalisées par le réalisateur italien Paolo Sorrentino – se sont déroulées après le coup de sifflet final.

Les supporters chantaient et chantaient dans et autour du stade quelques heures avant le coup d’envoi, tandis que le bus de l’équipe était accompagné depuis l’hôtel par des supporters brandissant des drapeaux sur des scooters alors qu’il traversait des rues bordées de supporters plus enthousiastes.

Le bruit à l’intérieur du stade s’est encore intensifié lorsque Napoli est sorti pour l’échauffement. Le milieu de terrain de Naples Matteo Politano s’était teint les cheveux aux couleurs bleues du club, tandis que ses coéquipiers Elif Elmas et Giovanni Simeone avaient des mèches bleues dans les cheveux.

Le père de Simeone – l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone – était parmi les personnes présentes.