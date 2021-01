Lorenzo Insigne a marqué deux fois et produit une passe décisive alors que Napoli a pris d’assaut la troisième place de la Serie A avec une victoire écrasante 6-0 sur la Fiorentina dimanche.

L’attaquant Andrea Petagna a poussé Insigne à tirer à la maison après seulement cinq minutes, et Petagna était à nouveau le fournisseur quand il a rattrapé Diego Demme pour la deuxième.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Insigne a produit un moment de magie à la 38e minute, remportant le ballon dans sa moitié de terrain et se lançant dans un dribble sinueux devant plusieurs défenseurs adverses, avant de jouer une passe parfaite derrière la défense pour Hirving Lozano.

L’habileté individuelle à couper le souffle du capitaine de Naples au Stadio Diego Armando Maradona a établi des comparaisons avec le légendaire attaquant argentin, mais les hôtes n’ont pas terminé car Piotr Zielinski a fait une flèche en quatrième avant la mi-temps.

L’équipe de Gennaro Gattuso était clinique et le score a laissé la Fiorentina en difficulté stupéfaite, alors que Naples avait six tirs au but contre les cinq visiteurs en première mi-temps, mais a trouvé le filet avec chacun de leurs quatre efforts cadrés.

Insigne a ajouté son deuxième à la 71e minute en convertissant un penalty après que Tiemoue Bakayoko ait été trébuché par Gaetano Castrovilli dans la surface, et le remplaçant Matteo Politano a terminé la déroute tardivement avec une finition bien placée.

Napoli a grimpé au-dessus de l’AS Roma à la différence de buts pour prendre la troisième place avec 34 points. La Fiorentina est 14e avec 18 points.