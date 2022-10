Napoli Rout Cremonese au sommet de la table italienne

Napoli est seul au sommet de la Serie A après que le dernier super-sub de Giovanni Simeone a conduit à une victoire 4-1 à Cremonese, ce qui a permis à son équipe de prendre deux points d’avance dimanche.

Le Napoli invaincu menait la ligue sur la différence de buts avant les matchs de ce week-end, mais ils ont profité de l’Atalanta pour perdre une avance de deux buts lors de leur match nul 2-2 à l’Udinese avec une huitième victoire consécutive record du club dans toutes les compétitions.

Simeone a marqué le deuxième d’un match serré de Naples avec 14 minutes à jouer lorsqu’il a rencontré le centre profond de Mario Rui avec une tête à bout portant.

C’était le quatrième but de Simeone en neuf matches depuis son arrivée de Vérone en août – dont un seul qu’il a commencé – après un début de vie positif dans le sud de l’Italie au cours duquel il a développé une connexion immédiate avec les supporters de Naples.

“Je me sens un peu comme eux, un peu argentin et un peu italien”, a déclaré Simeone à DAZN.

“Ce qui compte dans le football, c’est la qualité du temps dont vous disposez. Il y a eu de nombreuses fois où je n’ai pas eu beaucoup de temps et que j’ai bien fait et des fois où j’ai eu beaucoup de minutes et que je n’ai rien fait.

La lourde défaite a été dure pour le fougueux Cremonese qui a rebondi après avoir pris du retard sur un penalty léger marqué à la 26e minute par Matteo Politano en égalisant le premier but de Cyriel Dessers en Serie A une minute après la mi-temps.

Cependant, l’équipe sans victoire de Massimiliano Alvini reste deuxième avec trois points après sa sixième défaite lors de ses neuf premiers matches de haut niveau depuis 1996.

Luca Zanimacchia a frappé la barre en première mi-temps et ils ont laissé passer quelques demi-chances avec Napoli vacillant après le nivellement de Dessers, mais Simeone a brisé leur esprit et Hirving Lozano et Mathias Olivera ont mis la cerise sur le gâteau dans le temps d’arrêt.

L’entraîneur Luciano Spalletti peut désormais se concentrer sur les qualifications pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions lorsqu’ils accueilleront l’Ajax mercredi.

L’Udinese contre l’Atalanta< /h4>

Deux des clubs modèles de Serie A se sont affrontés devant 25 000 fans à la Dacia Arena de l’Udinese, troisième, l’un des rares stades modernes appartenant à des clubs de la ligue.

Le beau coup franc de Gerard Deulofeu à la 67e minute et une tête de Nehuen Perez 11 minutes plus tard ont donné le match nul à l’Udinese contre l’Atalanta, ce qui leur a laissé trois points de retard sur Naples.

Gian Piero Gasperini a déclaré que son équipe “devrait être heureux” malgré la fin de son 300e match en tant qu’entraîneur de l’Atalanta, son équipe touchée par une blessure a confortablement devancé 11 minutes après la mi-temps grâce à un tap-in d’Ademola Lookman et au penalty de Luis Muriel.

La Roma est un autre point de retour en cinquième position après avoir lutté pour une victoire 2-1 contre Lecce à 10, mais Jose Mourinho a déclaré qu’il n’aurait probablement pas blessé le vainqueur du match Paulo Dybala avant l’année prochaine.

L’Argentine l’attaquant s’est blessé à la cuisse gauche en inscrivant le penalty gagnant deux minutes après la pause et semblait en larmes sur le banc après avoir été remplacé par Nemanja Matic quelques secondes plus tard.

Mourinho a déclaré que la blessure était “plus très grave que juste mauvais”, le mettant en danger de manquer tous les neuf matches restants de la Roma en 2022 et potentiellement la Coupe du monde qui commence le mois prochain.

“Je n’ai pas parlé au personnel médical mais je continue mon expérience et ce qu’il m’a dit, il est peu probable qu’il revienne avant 2023 », a déclaré Mourinho à DAZN.

Monza est en hausse

Le renouveau de Monza sous Raffaele Palladino s’est poursuivi avec leur troisième victoire consécutive, un confortable succès 2-0 sur Spezia qui les a propulsés à la 12e place avec 10 points.

L’équipe de Palladino n’a que trois points de retard sur sa première victime, la Juventus, et un sur le Torino, qui a fait match nul 1-1 avec Empoli lors du premier match de dimanche.

Monza est à égalité de points avec Salernitana, 11e, qui a battu Vérone en difficulté 2-1 grâce à à une grève du temps d’arrêt de Boulaye Dia qui a déclenché des célébrations sauvages et une bagarre sur le terrain.

Avant une victoire spectaculaire à Salerne, le propriétaire Danilo Iervolino a alimenté les rumeurs que Franck Ribéry était sur le point de quitter le jeu en confirmant le Le joueur de 39 ans était en pourparlers sur un rôle de direction au club pour sa retraite.

“Nous lui donnerons un rôle, ce qu’il veut, dans les délais et de la manière qu’il veut”, dit Iervolino.

