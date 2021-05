Napoli resserre son emprise sur le top quatre avec la victoire de la Fiorentina

Le capitaine de Naples, Lorenzo Insigne, a marqué pour aider son équipe à battre la Fiorentina à 10 joueurs 2-0 et à passer à la troisième place provisoire du tableau de Serie A dimanche alors qu’ils recherchent une place en Ligue des champions.

La victoire laisse l’équipe de Gennaro Gattuso avec 76 points, un point devant l’AC Milan et la Juventus respectivement quatrième et cinquième, avant l’hôte de Milan Cagliari plus tard dimanche.

Napoli aura la garantie d’une place en Ligue des champions la saison prochaine s’il remporte son dernier match de la saison à domicile contre Hellas Verona dimanche prochain.

La Juve avait battu les champions de l’Inter Milan samedi pour passer au-dessus de Naples, qui s’est donc rendue à Florence pour avoir besoin d’une victoire pour s’assurer de se qualifier pour le dernier tour des matches dans l’une des quatre positions de qualification de la Ligue des champions.

Napoli a été frustré par les hôtes du 13e rang en première mi-temps alors que le gardien de but Pietro Terracciano a empêché la frappe de Piotr Zielinski et le coup franc d’Insigne a secoué la barre, tandis que l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic avait une tête exclue pour hors-jeu.

La percée est intervenue après 57 minutes lorsque Napoli a reçu un pénalty pour un tir de maillot dans un coin à la suite d’un examen VAR, et le remplaçant de Viola, Bartlomiej Dragowski, a reçu un carton rouge pour avoir protesté contre cette décision.

Le coup de pied apprivoisé d’Insigne a été sauvé mais il a tiré à la maison le rebond, et l’ailier italien était près d’une seconde lorsqu’il a été refusé par les boiseries à nouveau avec un tir bas qui a frappé le poteau.

Napoli a doublé son avantage à la 67e minute lorsque Insigne a annulé une passe à Zielinski, dont la première frappe a dévié Lorenzo Venuti à son entrée et a été attribué comme but contre son camp pour conclure les points.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici