Napoli résiste à Udinese Fightback pour sceller sa 11e victoire consécutive

Napoli a presque gaspillé la chance d’établir un record du club de 11 victoires consécutives en Serie A en une saison lorsqu’il a laissé échapper un avantage de trois buts avant de s’assurer une victoire 3-2 à domicile contre l’Udinese samedi.

Victor Osimhen a donné l’avantage aux leaders de la ligue après 15 minutes lorsqu’il a dirigé avec élégance un centre d’Elif Elmas.

Piotr Zielinski a doublé la mise à la 31e minute avec un tir du bord de la surface après avoir été joué par Hirving Lozano.

Les hôtes ont continué à presser en seconde période et Elmas a été libéré par André-Frank Zambo Anguissa à la 58e minute pour ajouter le troisième.

L’Udinese a réduit le déficit à 11 minutes du moment où Isaac Success a envoyé le ballon à Ilija Nestorovski qui a tiré le ballon dans le filet.

Lazar Samardzic a marqué un autre but trois minutes plus tard et l’entraîneur de Naples Luciano Spalletti a fait une figure frustrée alors que son équipe a tenu bon dans les phases finales pour assurer la victoire.

Napoli est en tête du classement avec 41 points, 11 devant la Lazio qui affronte la Juventus dimanche avant la pause de la Coupe du monde. Udinese est à la huitième place.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici