Napoli remporte la victoire 5-2 à Hellas Vérone ; Victor Osimhen victime d’abus racistes

Napoli a manqué de victoires convaincantes 5-2 à Vérone lundi lors de son match d’ouverture de la saison de Serie A qui a été gâché par le fait que Victor Osimhen a été la cible d’insultes racistes depuis les tribunes.

Osimhen a été parmi les buteurs d’une victoire écrasante pour Napoli, qui a connu un été difficile après avoir perdu les piliers Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne et Dries Mertens.

Cependant, l’équipe de Luciano Spalletti était en pleine forme au Stadio Bentegodi, avec des buts de son attaquant nigérian, Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka et Matteo Politano, assurant un départ parfait.

Vérone s’est battue et était à égalité au début de la seconde mi-temps grâce à Kevin Lasagna et Thomas Henry, mais dépouillé des stars de la saison dernière Giovanni Simeone – en route pour Naples en prêt – et Gianluca Caprari, il y avait peu d’équipe de Gabriele Cioffi qui pouvait faire moins d’une seconde- à moitié assaut.

« Je pense qu’il est important de bien débuter car nous avons perdu des joueurs clés, de vrais leaders dans l’équipe. Et bien sûr, c’est à nous d’intervenir », a déclaré Osimhen, qui n’a pas été interrogé par DAZN sur les chants de singe dirigés contre lui.

“Je ne suis pas le genre de joueur à se fixer des objectifs (de but)… l’équipe passe avant mes ambitions individuelles.”

Napoli était en tête dès la première minute mais a été frappé d’un coup de poing juste avant la demi-heure quand, après qu’Alex Meret ait renversé le tir de Martin Hongla, Lasagna a tapé sur le coup de Koray Gunter du corner suivant.

Mais Napoli était à juste titre à égalité huit minutes plus tard grâce au nouveau garçon Kvaratskhelia, qui a marqué des débuts impressionnants en rencontrant le centre de Hirving Lozano avec une tête parfaite devant Lorenzo Montipo.

Osimhen répond aux railleries de la foule

Et dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, Osimhen a donné l’avantage à Napoli avec une copie conforme du premier match de Lasagna depuis un corner, s’étirant pour frapper à la maison le renversement de Giovanni Di Lorenzo.

Un journaliste de l’AFP présent au match a entendu une section du soutien à domicile lancer des chants de singe à Osimhen, le dernier épisode de chants racistes à Vérone qui ont une longue histoire de sympathies d’extrême droite parmi leur soutien inconditionnel.

Après avoir marqué son premier but de la saison, l’attaquant nigérian Osimhen a enlevé son masque protecteur et a mimé pleurer dans une caméra au bord du terrain, suggérant qu’il avait entendu des insultes avant son but.

L’avantage de Naples n’a duré que deux minutes après la pause de la mi-temps alors qu’un autre débutant à Henry a marqué son premier but à Vérone depuis son arrivée de ses rivaux locaux Venezia.

Le Français a ensuite accidentellement donné à Lasagna un nez sanglant dans les célébrations et un match qui avait presque tout basculé à nouveau en faveur de Naples à la 55e minute.

Le chic Kvaratskhelia a glissé à travers Zielinski avec une première passe soignée et le Polonais a roulé à la maison une finition calme qui a mis fin à la résistance de Vérone.

Dix minutes plus tard, le résultat a été mis hors de doute grâce à un but bien travaillé de Lobotka, qui a conduit vers le but des hôtes sans contestation avant de simplement passer le ballon devant Montipo.

Et le remplaçant Politano a mis la cerise sur le gâteau avec 11 minutes à jouer après qu’un autre mouvement de passe fluide se soit terminé avec l’Italien récupérant la mise à pied d’Osimhen et tirant à fond avec sa maison gauche.

La Juventus termine le premier tour de matches plus tard lundi lorsqu’elle accueille Sassuolo à Turin.

