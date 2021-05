Napoli rejoint Manchester United pour signer Pau Torres

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United affronte Napoli pour Torres

Napoli pourrait se battre contre Manchester United pour la signature de Pau Torres de Villarreal, rapports Gazzetta dello Sport.

Le journal italien pense que Napoli suit le défenseur central depuis un certain temps et qu’il pourrait être disponible pour environ 26 millions de livres sterling.

Le joueur de 24 ans a été une source d’inspiration pour le sous-marin jaune cette saison et a fait partie intégrante de la course du club à la finale de la Ligue Europa, qui aura lieu à Gdansk le 26 mai. Villarreal affrontera Manchester United, qui souhaite également atterrir le défenseur. L’intérêt de United pourrait dépendre de la possibilité ou non de tenter Raphaël Varane pour passer à Manchester du Real Madrid.

Napoli se prépare pour la vie après Kalidou Koulibaly, qui devrait quitter le club cet été, et Torres – avec toute son expérience – serait le remplaçant idéal.

Le Real Madrid est un autre club qui serait intéressé à débarquer Torres qui a marqué trois buts et ajouté deux passes décisives en 41 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

L’arrière central de Villarreal Pau Torres suscite l’intérêt de Manchester United et de Naples. Alex Caparros / Getty Images

Potins de papier

– Luis Suarez a dit Club del Deportista qu’il aimerait «avoir l’expérience» de jouer dans la Major League Soccer avant de raccrocher ses crampons. L’international uruguayen admet qu’il est entièrement concentré sur l’Atletico Madrid pour le moment et qu’il pense qu’il lui reste plus de saisons au plus haut niveau, mais qu’une offre américaine serait séduisante. Suarez, 34 ans, a marqué 20 buts en 31 matchs de championnat, dont le spectaculaire vainqueur de dimanche contre Osasuna alors que l’Atletico gardait deux points d’avance sur son rival du Real Madrid avec un seul match à disputer.

– Barcelone envisage de déménager pour le jeune du Real Valladolid Ivan San José. sport pense que le Barça a été impressionné par l’énergie et les buts de San Jose depuis une position plus profonde tout en jouant pour l’équipe de jeunes de Valladolid, le joueur de 17 ans marquant son dernier but contre l’académie de l’Atletico Madrid samedi.

– Marseille cherche à remplacer le gardien de 36 ans Steve Mandanda avec Alexandre Nubel du Bayern Munich, selon Sport 1. Nubel, 24 ans, a désespérément besoin de plus de temps de jeu et, alors que le membre du conseil d’administration du Bayern, Oliver Kahn, souhaite voir le gardien rester au Bayern la saison prochaine, Nubel voudrait être n ° 1 – ce qu’il sait qu’il ne s’en sortira pas. rester en Bavière.

– Le Borussia Dortmund est catégorique sur cet attaquant Erling Haaland restera une autre saison, selon le directeur sportif Michael Zorc dans une interview avec Sky Sports Allemagne. La revendication fait suite à la victoire de Dortmund sur Mayence, qui voit le club sécuriser le football de la Ligue des champions la saison prochaine. Haaland est une cible pour un certain nombre de grands clubs, dont Barcelone, le Real Madrid et Manchester City, mais il est sous contrat jusqu’en 2024.

– L’AC Milan cherche à garder l’attaquant Brahim Diaz au-delà de la fin de la saison en cours, selon un entretien avec le directeur du football milanais Frédéric Massara et Sky Sports. Le joueur de 21 ans a été prêté en Italie par le Real Madrid cette saison, et bien qu’aucune option d’achat n’ait été incluse dans l’accord, le Rossoneri souhaitent prolonger le séjour de Diaz.