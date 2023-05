Napoli nomme son prix pour la cible de Manchester United Kim Min-jae: rapport

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont appris combien il leur faudra pour signer la star Napoli (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’arrière central Kim Min-jae cet été.

L’international sud-coréen a été fortement lié à un passage à Old Trafford, après avoir connu une première campagne très impressionnante en Serie A.

Kim, 26 ans, fait partie intégrante de l’équipe de Luciano Spalletti – qui a remporté le premier titre de Serie A de Naples en 33 ans plus tôt cette semaine.

Kim est assailli par les fans de Naples après le tirage au sort du scudetto de jeudi avec l’Udinese (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Mais Napoli – qui a fait tourner les têtes en remportant la ligue au galop après avoir réalisé un profit sur les transferts de la pré-saison dernière – pourrait être prêt à se séparer de son rock défensif dans la prochaine fenêtre.

Selon Corriere dello Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet)le Partenopei écouterait des offres de 60 millions d’euros (53,3 millions de livres sterling) pour Kim – qui a rejoint pour 18,1 millions d’euros (16 millions de livres sterling) de Fenerbahce en juillet dernier et est actuellement évalué à 50 millions de livres sterling (44,3 millions de livres sterling) par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Kim était considéré comme le successeur de Kalidou Koulibaly après son départ pour Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) – et il est juste de dire que le défenseur de 6 pieds 3 pouces a été à la hauteur de cette facturation.

Il a commencé 33 des 34 matchs de Serie A de Naples cette saison, les Partenopei gardant 16 feuilles blanches dans le processus (sur 17 au total).

Kim a remporté 49 sélections pour la Corée du Sud, dont trois fois à la Coupe du monde 2022 (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Alors que son stock a augmenté ces dernières années, Kim a inévitablement fait l’objet de nombreuses spéculations sur les transferts – mais ce n’est pas quelque chose qu’il aime particulièrement entendre. S’exprimant en mars au milieu des discussions sur un déménagement à United, il a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

« Comme vous le savez, ces rumeurs ne sont pas vraies du tout. Je veux me concentrer sur mon équipe … Cela fait quatre ans ou plus que j’ai ces rumeurs. C’est inconfortable. Je vous souhaite [the media] ne répandez pas ces histoires. »

Kim a joué alors que Napoli battait la Fiorentina 1-0 au Stadio Diego Armando Maradona dimanche, lors de leur premier match à domicile depuis qu’ils ont été couronnés champions.

