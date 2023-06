Napoli ne vendra Victor Osimhen ni à Chelsea ni à Manchester United: rapport

Chelsea et Manchester United ont tous deux un fort intérêt à amener un attaquant de classe mondiale dans leurs clubs respectifs cet été, mais Victor Osimhen de Naples semble pour l’instant hors de l’équation.

Après une solide saison en Serie A où il a guidé Napoli vers son premier Scudetto en plus de 30 ans avec ses 25 buts, Osimhen a naturellement suscité l’intérêt de l’élite européenne.

Chelsea et Manchester United ont tous deux été liés, mais, comme Ben Jacobs de CBS Sportssuggère qu’il faudra une offre énorme de chaque côté pour inciter Napoli à vendre son précieux atout.

« Victor Osimhen va être dur », a déclaré Jacobs QuatreQuatreDeux le 1er juin. « Napoli ne veut pas vendre : il y a évidemment une variété de prétendants pour lui.

« Je pense que les gens oublient avec Osimhen que Napoli a payé un accord qui comprenait des frais initiaux, des frais de bonus et l’évaluation des échanges de joueurs, donc la raison pour laquelle ils demandent autant d’argent s’ils envisagent une vente – et c’est un gros si – est-ce qu’en fin de compte, ils veulent quelque chose près du double de ce qu’ils ont payé pour le joueur et ils ont payé une énorme somme d’argent pour lui.

« Bien sûr, il y a de l’admiration pour l’un des meilleurs joueurs en Europe en ce moment. »

Bien que les frais réels du transfert d’Osimhen à Naples soient inconnus, ils sont évalués à environ 80 millions de livres sterling si l’on considère les autres aspects de sa signature de Lille en 2020.

Dans cet esprit, Jacobs suggère que le Nigérian coûtera près de 160 millions de livres sterling, une dépense beaucoup plus importante que les deux clubs envisageraient probablement – surtout lorsqu’il ne lui reste que deux ans sur son contrat. Au lieu de cela, Jacobs met en évidence d’autres options que les deux parties envisagent.

« Dusan Vlahovic est une option. Manchester United le regarde également. C’est une possibilité très réelle qu’il quitte la Juventus et la situation deviendra claire au cours des prochaines semaines. »