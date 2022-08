Napoli fait match nul avec Lecce pour quitter la Roma au sommet de la Serie A

Milan (AFP) – La Roma mène la Serie A mercredi après que Naples a été tenu en échec 1-1 par Lecce, tandis que la Juventus décevante a battu Spezia 2-0.

Napoli aurait été en tête de la différence de buts après quatre matchs avec une victoire sur ses adversaires promus au Stadio Maradona, mais la fusée de Lorenzo Colombo juste après la demi-heure a permis à Lecce d’échapper à Naples avec un point.

L’équipe de Luciano Spalletti est troisième, à deux points de la Roma et à un de l’Inter Milan, deuxième, tandis que Lecce est 15e après avoir obtenu son deuxième point de la campagne.

Napoli pensait qu’ils étaient sur la bonne voie pour une victoire réglementaire quand Eljif Elmas a tapé sur le tir raté de Matteo Politano à la 27e minute.

Les hôtes ont pris les devants quelques secondes seulement après qu’Alex Meret les ait maintenus à égalité en repoussant le penalty repris de Lorenzo Colombo suite à une faute maladroite sur Federico Di Francesco par Tanguy Ndombele lors de ses débuts complets.

Mais Colombo – dont le premier coup de pied réussi a été exclu car l’arbitre n’avait pas sifflé – n’était pas découragé et a fustigé le niveau de Lecce quatre minutes après leur départ.

L’international italien des moins de 21 ans a réussi un dégagement et, après n’avoir pas été fermé, s’est étendu et a déclenché un tir qui cette fois a laissé Meret en l’air.

Napoli a poussé toute la seconde mi-temps pour la victoire, mais à part Elmas qui a été refusé à bout portant peu après la pause et Victor Osimhen qui s’est dirigé tard, ils ont eu du mal à créer des occasions nettes et ont dû se contenter d’un point.

– Vlahovic a encore frappé –

La Juventus est à égalité de points avec Napoli en cinquième position grâce au quatrième but de la saison de Dusan Vlahovic et au premier d’Arkadiusz Milik pour le club devant la nouvelle recrue Leandro Paredes.

La star argentine Paredes était au stade Allianz de Turin après avoir terminé son prêt du Paris Saint-Germain plus tôt dans la journée.

Le premier coup franc de l’attaquant serbe Vlahovic pour les hôtes était une copie conforme de son superbe but contre la Roma ce week-end, mais les trois points ne cacheront pas une autre performance décevante de l’équipe de Massimiliano Allegri, blessée.

Allegri était sans Leonardo Bonucci, Federico Chiesa et Paul Pogba, dont la vie privée a fait la une des journaux après ce qu’il a décrit comme des menaces et des tentatives d’extorsion de la part de gangsters.

Angel Di Maria est revenu en tant que remplaçant en seconde période après s’être remis d’une blessure à la cuisse contractée lors de ses débuts plus tôt dans le mois.

Mais il n’a pas réussi à fournir l’étincelle qui aurait rendu la victoire de la Juve plus convaincante, même si son compatriote remplaçant Milik a marqué dans le temps d’arrêt après avoir habilement tiré à la maison du centre bas de Fabio Miretti.

– Gabbiadini dément la Lazio –

Plus tôt, Manolo Gabbiadini avait sauvé un point pour la Sampdoria lors du match nul 1-1 à domicile de mercredi contre la Lazio, marquant le premier but de la saison de son équipe dans les arrêts de jeu et les sortant de la zone de largage de la Serie A.

La Sampdoria est 17e avec seulement deux points lors de ses quatre premiers matchs après que Gabbiadini a habilement frappé à la maison son égaliseur à la 92e minute, ce qui a empêché la Lazio de se rapprocher de la Roma.

La Lazio pensait avoir 10 points après avoir mené dès la 21e minute grâce à Ciro Immobile, qui a tranquillement dépassé Emil Audero après avoir déjoué le piège du hors-jeu de Samp et récupéré le film flamboyant de Sergej Milinkovic-Savic.

Au lieu de cela, l’équipe de Maurizio Sarri est sixième et devance ses rivaux locaux Roma de deux points.

L’Udinese est à trois points du sommet en neuvième position après avoir infligé une première défaite de la saison à la Fiorentina grâce au but de Beto à la 17e minute.

Empoli et Vérone ont fait match nul 1-1 lors de l’autre coup d’envoi anticipé.