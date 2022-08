Napoli en hausse après un démarrage à chaud, de gros accords de transfert

Milan (AFP) – Un été troublé pour Napoli semble bel et bien terminé après que leur impressionnante victoire d’ouverture à Vérone a été suivie d’un trio de grosses signatures, mené par Giovanni Simeone, qui n’a fait que renforcer ses titres de champion de Serie A.

Les fans de Naples avaient demandé au propriétaire et magnat du cinéma Aurelio De Laurentiis de vendre le club après l’échec du défi Scudetto de la saison dernière.

Les départs des favoris Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne et Dries Mertens – le meilleur buteur de tous les temps du club – n’ont fait qu’augmenter la frustration des supporters.

Mais avec le milieu de terrain vedette Fabian Ruiz également exclu de l’équipe avant un transfert potentiel au Paris Saint-Germain, l’équipe de Luciano Spalletti semblait néanmoins sereine et dangereuse lors de sa victoire 5-2 au Stadio Bentegodi.

Jeudi, ils ont confirmé l’arrivée tant attendue de Simeone, ajoutant un attaquant qui a marqué 17 fois en Serie A la saison dernière à une ligne avant contenant déjà l’attaquant nigérian Victor Osimhen.

Ils sont également sur le point de conclure d’autres accords avec le milieu de terrain français Tanguy Ndombele et l’étoile montante italienne Giacomo Raspadori – tous deux étaient à Rome jeudi pour des examens médicaux.

Tous les trois devraient être disponibles dimanche pour le choc de Naples avec les nouveaux garçons de Monza, une proposition pas délicate à en juger par leur défaite à domicile contre Turin le week-end dernier.

Moins chanceux sur le marché des transferts, la Juventus, qui était prête à faire ses derniers pas jusqu’à ce que l’accord d’Adrien Rabiot avec Manchester United s’effondre, jette une clé dans les travaux.

“Un jour de congé avant de retourner au travail”, a déclaré le milieu de terrain français sur ses réseaux sociaux, laissant clairement entendre que son déménagement en Angleterre était annulé.

Rabiot semblait certain de partir pour United, et les 20 millions d’euros que les doubles champions d’Europe devaient recevoir allaient être utilisés pour sécuriser l’une des cibles de la Juve – Leandro Paredes du PSG.

Mais la mère de Rabiot, Véronique, qui est également son agent, a refusé les conditions proposées par United – selon des informations largement répandues dans les médias italiens, huit millions d’euros nets par saison – et a fait dérailler l’accord.

Ce fut un autre coup dur pour la Juve après que la nouvelle recrue Angel Di Maria ait été exclue avec une blessure à la cuisse mardi, rejoignant Paul Pogba et Wojciech Szczesny sur la table de traitement avant leur voyage à la Sampdoria lundi.

Pendant ce temps, les chevaux noirs de la Roma, qui accueillent le promu Cremonese, espèrent faire venir l’attaquant italien et agent libre Andrea Belotti.

Plus important encore, Nicolo Zaniolo semble prêt à rester dans la capitale malgré un été de spéculations sur son avenir.

Le jeune italien a longtemps été considéré comme l’un des talents les plus brillants d’Italie et a été superbe lors de la victoire de la Roma à Salernitana, se liant bien avec Paulo Dybala et n’a pas eu de chance de ne pas sortir de la victoire 1-0 avec au moins un but.

Le joueur de 23 ans a d’abord eu une relation tendue avec l’entraîneur Jose Mourinho et a été pressenti pour aller à Tottenham Hotspur ou à la Juventus, mais de nouvelles discussions pour une prolongation de contrat à long terme suggèrent qu’il est satisfait de la direction dans laquelle la Roma se dirige.

Joueur à surveiller – Sandro Tonali

L’AC Milan était sans Tonali pour sa victoire d’ouverture contre l’Udinese, mais le milieu de terrain italien est de retour de blessure et prêt à reprendre son rôle de star incontestée du milieu de terrain des champions après le départ de Franck Kessie à Barcelone.

Une autre grosse saison est attendue de la part du joueur de 22 ans qui est devenu majeur la saison dernière pour l’équipe qu’il soutenait en tant que garçon, et il sera motivé pour faire sa marque à l’Atalanta, le plus grand rival de Brescia qui l’a amené dans le professionnel. Jeu.

Calendrier (heures GMT)

Samedi

Turin contre Lazio, Udinese contre Salernitana (1730), Inter Milan contre Spezia, Sassuolo contre Lecce (1945)

Dimanche

Empoli contre Fiorentina, Napoli contre Monza (1730), Atalanta contre AC Milan, Bologne contre Vérone (1945)

Lundi

Roma contre Cremonese (1830), Sampdoria contre Juventus (1945)