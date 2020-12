Napoli a gagné 4-0 pour le deuxième match de championnat consécutif en repoussant l’humble Crotone avec une performance convaincante dimanche pour grimper à la troisième place de la Serie A.

Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Diego Demme et Andrea Petagna ont partagé les buts de l’équipe de Gennaro Gattuso, qui compte 20 points en 10 matchs et devance la Juventus à la différence de buts.

Après avoir survécu à une peur précoce alors que Simy se dirigeait vers les hôtes, Napoli a pris la tête à la 31e minute avec un but typique d’Insigne.

Piotr Zielinski s’est échappé de son adversaire et a trouvé le capitaine de Napoli qui a marqué avec un curling dans le coin le plus éloigné.

Crotone, en bas de tableau, qui n’a marqué que deux points cette saison, a eu plus de problèmes à la 50e minute lorsque Jacopo Petriccione a reçu un carton rouge pour un défi de crampons sur Demme.

Insigne a également inscrit le deuxième à la 58e minute lorsque son centre a trouvé un Lozano non marqué et que le Mexicain connu sous le nom de Chucky avait le temps et l’espace pour frapper le ballon et revenir à la maison.

Demme a ajouté le troisième avec un tir oblique à la 76e minute sur une passe de Dries Mertens et le Belge a également préparé Petagna pour la quatrième à la dernière minute.

(Écrit par Brian Homewood; édité par Toby Davis)