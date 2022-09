Napoli conserve son avance après sa victoire sur l’AC Milan ; Monza met la Juventus en crise

Napoli a annoncé sa candidature pour le titre de Serie A avec la victoire 2-1 de dimanche à l’AC Milan qui a maintenu son avance en championnat, tandis que la crise à la Juventus s’est aggravée après une défaite humiliante à Monza.

Un penalty de Matteo Politano 10 minutes après la mi-temps et une tête de Giovanni Simeone à 12 minutes de la fin ont donné à Napoli une victoire décisive à San Siro, une réussie sans l’attaquant vedette blessé Victor Osimhen et l’entraîneur suspendu Luciano Spalletti pas sur le banc.

Napoli est en tête du peloton sur la différence de buts de l’Atalanta, vainqueur 1-0 à Roma, et un point devant l’Udinese, qui a battu l’Inter Milan 3-1 lors du premier match de dimanche pour remporter son cinquième match sur le rebond.

Ils ont également trois points d’avance sur les champions de Milan qui chutent à la cinquième place après leur première défaite de la saison.

“Ce n’est pas seulement une question de qualité, c’est une équipe déterminée qui est capable de se sacrifier”, a déclaré le remplaçant Simeone à DAZN.

“Tout ce que cette équipe veut faire, c’est tout donner et s’améliorer de jour en jour.”

Le premier but de Simeone en Serie A pour Naples a mis fin à une série de 22 matches sans défaite pour Milan, qui a égalisé à la 69e minute grâce à Olivier Giroud et n’a pas eu de chance de perdre après avoir touché les boiseries tardivement par Pierre Kalulu.

Cependant, l’absence de l’homme vedette suspendu Rafael Leao et quelques arrêts intelligents d’Alex Meret, qui a fait basculer un des premiers efforts de Giroud sur la barre, ont coûté au moins un match nul à Milan.

“Je ne suis pas content du tout et mes joueurs ne devraient pas l’être non plus. Nous n’avons marqué qu’un seul but et cela ne suffit pas pour les occasions que nous avons créées », a déclaré Pioli à DAZN.

“J’espère que nous apprendrons à être plus cliniques devant le but car nous avons tout fait correctement, à l’exception des erreurs que nous avons commises dans les deux surfaces de réparation.”

– L’Atalante suit le rythme –

L’Atalanta est à égalité avec Naples après que la belle frappe basse de Giorgio Scalvini 10 minutes avant la pause au Stadio Olimpico leur a valu les trois points.

Le vainqueur du joueur de 18 ans a été le seul tir cadré de l’équipe de Gian Piero Gasperini qui a développé une séquence cynique cette saison, ne concédant que trois fois en sept matches.

La Roma, qui a perdu Paulo Dybala sur blessure lors de l’échauffement d’avant-match et a gaspillé devant le but, était livide 10 minutes après la pause lorsque l’arbitre Daniele Chiffi n’a pas donné de penalty aux hôtes pour Caleb Okoli tirant sur le short de Nicolo Zaniolo. au point que ses sous-vêtements étaient visibles.

“Je dois changer ce que je dis à mes joueurs, je dois leur dire de ne pas rester debout… soyez un clown comme beaucoup qui plongent comme s’ils étaient dans une piscine le font dans cette ligue”, a déclaré Mourinho à DAZN après expulsé pour ses protestations.

– La Juve en crise –

La Juventus était en difficulté avant dimanche, et les huées des tribunes après sa défaite en milieu de semaine contre Benfica ont été reproduites à l’extérieur au stade U-Power après une défaite dévastatrice 1-0.

Le propriétaire de Monza et ancien patron de Milan, Silvio Berlusconi, a célébré après que Christian Gytkjaer a marqué son vainqueur historique à 15 minutes de la fin et a accru la pression sur la Juve pour qu’elle limoge l’entraîneur Massimiliano Allegri.

Angel Di Maria a déclaré que la défaite était de sa faute après avoir été expulsé pour avoir donné un coup de coude à Armando Izzo cinq minutes avant la pause.

Mais les fans blâment fermement l’homme qui leur a remporté cinq titres de champion pour les résultats et les performances lamentables de leur équipe qui les ont laissés huitième et sept points derrière le duo de tête.

Cependant, avant le match, le PDG de la Juve, Maurizio Arrivabene, a déclaré qu’il serait “fou” de limoger Allegri, sous contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annoncé de sept millions d’euros par an, et rien n’indique qu’il est sur le point d’être licencié.

Monza est toujours dans la zone de relégation mais dépasse la Sampdoria et Cremonese, battu 4-0 par la Lazio, et est à un point de Vérone, 17e, après sa défaite 2-0 à la Fiorentina.

