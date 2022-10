Napoli bat l’Ajax avec Barcelone et l’Atletico Madrid subissant des défaites – Tour d’horizon de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Giacomo Raspadori a marqué deux fois alors que Napoli revenait de l’arrière pour offrir une masterclass et marquer une victoire fulgurante 6-1 contre l’Ajax à 10 en Ligue des champions.

Le capitaine Giovanni di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia et le remplaçant Giovanni Simeone ont ajouté les autres buts pour les leaders de la ligue italienne, après que Mohammed Kudus ait donné l’avantage aux hôtes dans les 10 premières minutes.

Les dégâts étaient déjà irréparables lorsque le capitaine de l’Ajax Dusan Tadic a été expulsé à la 73e minute pour un deuxième carton jaune.

Napoli a un record de 100% à mi-parcours du groupe A, laissant l’Ajax avec trois points lors de ses trois premiers matchs et risquant de manquer les huitièmes de finale de l’année prochaine après sa plus grande défaite dans le football européen.

InterMilan a rebondi après deux défaites consécutives en Serie A avec une victoire cruciale 1-0 en Ligue des champions contre Barcelone grâce à un but de Hakan Calhanoglu.

Le milieu de terrain turc a inscrit une frappe clinique juste à l’extérieur de la surface, le ballon allant dans le coin à droite du gardien de but dans le temps additionnel avant la pause.

Image:

Hakan Calhanoglu de l’Inter Milan a marqué le but de la victoire à San Siro





Les joueurs de Barcelone réclamaient un penalty dans le temps additionnel, se plaignant d’un éventuel handball dans la surface par le remplaçant Denzel Dumfries. Mais après un contrôle VAR, l’arbitre a jugé qu’il n’y avait pas eu d’infraction de la part du défenseur néerlandais.

“Je suis vraiment en colère, je ne peux tout simplement pas comprendre que ce ne soit pas un penalty, c’est clair. C’est une injustice”, a déclaré Xavi Hernandez, frustré.

L’Inter et le Barça s’affronteront à nouveau la semaine prochaine au Camp Nou lorsqu’une troisième défaite en quatre matchs laisserait le Barça en danger d’être éliminé de la Ligue des champions lors de la phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.

Bayern Munich a établi un nouveau record de la Ligue des champions de 31 matchs de groupe sans défaite après avoir battu Viktoria Plzeň 5-0 à l’Allianz Arena.

Les champions d’Allemagne, invaincus en phase de groupes depuis septembre 2017, restent en tête du groupe C, ont prolongé leur départ à 100% cette saison à trois matches et n’ont pas encore encaissé de but.

Leroy Sane a marqué deux fois pour l’équipe de Julian Nagelsmann, qui menait 3-0 à la mi-temps, tandis que Serge Gnabry, l’ancien attaquant de Liverpool Sadio Mane et Eric Choupo-Moting ont également marqué.

Buts de Club Bruges les attaquants Kamal Sowah et Ferran Jutgla ont vu les Belges battre Atletico Madrid 2-0 pour prolonger leur invincibilité dans le groupe B de la Ligue des champions cette saison.

Les hôtes ont pris les devants à la 36e minute lorsque la passe basse de Jutgla dans le but a trouvé Sowah, qui a tapé le ballon dans un filet vide pour son deuxième but européen en trois matchs.

Jutgla a doublé la mise à la 62e minute après que l’ailier Tajon Buchanan ait calmement attendu le bon moment pour placer l’Espagnol dans la surface.

L’Atletico a eu une chance de revenir dans le match avec un penalty 15 minutes plus tard mais Antoine Griezmann a frappé le ballon contre la barre et quelques instants plus tard, le Français a pensé qu’il avait marqué mais son effort a été exclu pour hors-jeu.

Image:

Trent Alexander-Arnold célèbre le but de Liverpool contre les Rangers





Le coup franc de Trent Alexander-Arnold et le penalty de Mohamed Salah garantis Liverpool une confortable victoire 2-0 dans leur Ligue des Champions “Battle of Britain” contre Rangers.

Tottenham’s match nul et vierge en Allemagne contre Eintracht Francfort – les deux équipes ont raté plusieurs occasions – les place deuxièmes du groupe D, à deux points du leader du Sporting Lisbon, qui a dérapé plus tôt dans la soirée.

Marseille renversé la situation en envoyant Sportif s’écraser à leur première défaite dans une victoire 4-1 à l’Orange Vélodrome.

Marseille a pris du retard dès la première minute sur l’effort de Trincao, mais a riposté avec deux buts en trois minutes d’Alexis Sanchez et Amine Harit.

Le gardien du Sporting Antonio Adan a été expulsé pour manipulation à l’extérieur de la surface au milieu de la première mi-temps avant que Leonardo Balerdi ne donne une avance de 3-1 à Marseille. Chancel Mbemba a ajouté un quatrième en retard pour l’équipe française.

Porto les remplaçants Zaidu et Galeno étaient tous les deux cadrés alors qu’ils battaient Bayer Leverkusen 2-0 pour sceller sa première victoire en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Le défenseur nigérian Zaidu a inscrit une tête parfaite à la 69e minute sur un centre de l’attaquant Mehdi Taremi six minutes après avoir remplacé Wendell.

L’attaquant brésilien Galeno a prolongé son avance à la 87e minute après que son tir de l’intérieur de la surface ait trouvé le filet après avoir dévié le gardien de Leverkusen Lukas Hradecky.

L’attaquant de Leverkusen Callum Hudson-Odoi a mis le ballon dans le filet à la 15e minute depuis le bord de la surface de réparation, mais son effort a été annulé après qu’un examen VAR a révélé que le milieu de terrain Robert Andrich avait commis une faute sur l’attaquant de Porto Pepe Aquino dans la préparation. .

Taremi a tapé sur un centre à la 41e minute mais son effort a également été exclu par VAR pour le handball, tandis que Leverkusen a obtenu un penalty juste avant la mi-temps, mais le coup de pied de Patrik Schick a été superbement sauvé par le gardien de Porto Diogo Costa.