Naples : une maison de plage romaine vieille de 2000 ans découverte lors de travaux de construction

Naples, Italie

CNN

—



Un projet de trois ans visant à construire une aire de jeux et une zone de loisirs pour enfants au sud de la ville italienne de Naples a mis au jour les ruines d’une maison de plage vieille de 2000 ans au sommet d’une falaise.

Construit au premier siècle, le manoir panoramique – qui surplombe les îles d’Ischia et de Procida – est aujourd’hui en partie inondé par la mer. Les experts pensent qu’il aurait pu s’agir autrefois de la somptueuse résidence de Pline l’Ancien, auteur légendaire, naturaliste et commandant de la flotte de la marine romaine qui y était stationnée.

La découverte, faite la semaine dernière dans la ville côtière de Bacoli, a mis au jour les épais murs en pierre d’enceinte de 10 grandes pièces avec des sols, des murs carrelés et un labyrinthe de terrasses extérieures panoramiques intactes.

Au premier siècle, le manoir aurait été situé dans le port romain de Misenum, où pendant quatre siècles une flotte de 70 navires contrôlait la mer Tyrrhénienne, dont la sécurité était essentielle pour maintenir le flanc occidental de l’empire romain.

Avec l’aimable autorisation de la commune de Bacoli La maison, qui aurait pu appartenir à Pline l’Ancien, aurait été utilisée non seulement comme point de vue, mais aussi pour organiser des fêtes et des divertissements.

“Il est probable que la majestueuse villa offrait une vue à 360 degrés sur le golfe de Naples à des fins militaires stratégiques”, a déclaré à CNN Simona Formola, archéologue principale du patrimoine artistique de Naples. “Nous pensons que (l’excavation de) couches plus profondes pourrait révéler davantage de pièces et même des fresques – des découvertes potentiellement également précieuses.”

Les autorités ont été surprises par le style élaboré des murs, construits avec des blocs de tuf (calcaire) en forme de losange placés selon un motif ornemental en forme de filet à environ 70 centimètres (27,5 pouces) sous le sol.

La villa descend jusqu’à un petit quai en pierre en ruine, maintenant situé à environ quatre mètres sous le niveau de la mer. Le fait que cette villa, ainsi que d’autres parties de la villa découverte, se trouvent désormais sous l’eau est dû au phénomène de « bradyséisme négatif », un terme utilisé pour décrire la descente progressive de la surface terrestre dans la mer dans les zones exposées à une activité volcanique fréquente. (La zone borde une « caldeira » en forme de lune ou un cratère volcanique éteint).

Les fouilles se poursuivront dans les mois à venir, les autorités espérant faire la lumière non seulement sur la forme de la villa de plage elle-même, mais aussi sur la vie et la structure plus large de Misenum, l’une des colonies les plus importantes de l’Empire romain.

“La découverte est d’autant plus exceptionnelle que nous savons très peu de choses (sur) le port de Misenum”, a déclaré Formola.

Avec l’aimable autorisation de la commune de Bacoli Les archéologues ont été surpris par la structure élaborée des murs, constitués de blocs de calcaire appelés « tuf ».

En plus de servir de point de vue, la villa sur la plage de Pline aurait probablement également été utilisée à des fins de loisirs. Le quai privé était l’endroit où il accueillait les invités de haut rang arrivant par mer pour des fêtes somptueuses. De nombreux Romains de l’Antiquité affluaient à Bacoli et dans les environs pour profiter de leurs maisons de vacances et des thermes et retraites thermales de la région.

Bacoli est située dans les soi-disant « Champs Phlégréens » (ou « Plaines de Feu »), qui sont parsemés de geysers naturels et de minuscules cratères actifs où se produisent encore de fréquents tremblements de terre. En raison de ses flammes et de ses vapeurs sulfureuses, les anciens croyaient qu’il s’agissait de l’entrée des enfers et l’avaient surnommé « la Bouche de l’Enfer ». En effet, il est possible que Pline l’Ancien ait été témoin de l’éruption du Vésuve en 79 après JC depuis la villa. On sait qu’il est mort en essayant de sauver ceux qui fuyaient la calamité.

Même si les archéologues auraient été surpris par cette découverte, les traditions locales spéculaient depuis longtemps sur l’existence d’un trésor souterrain à cet endroit. Sur la plage voisine des murs de la villa récemment découverts, une grande ruine en brique avait été surnommée le « mur parlant » par les habitants car, selon eux, elle prouvait l’existence d’une grande résidence.

Le site va désormais devenir un musée à ciel ouvert, dont l’ouverture est prévue dans les semaines à venir. “Les ruines de la villa romaine seront nettoyées et clôturées avec des clôtures en bois”, a déclaré le maire de Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. « Ils constitueront le cœur de ce bel espace que… nos citoyens et visiteurs pourront admirer. »