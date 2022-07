Naples s’intéresse au double raid de Chelsea avec la starlette Armando Broja

Le jeune attaquant international albanais Armando Broja pourrait faire l’objet d’un autre été de spéculations sur les transferts après que des informations suggèrent que l’équipe de Serie A SSC Napoli est intéressée par le produit de l’académie de Chelsea.

Broja a eu son premier vrai goût du poids des attentes en 2021-22 après avoir passé la saison en prêt à Southampton où il a reçu des applaudissements considérables sous la direction de l’entraîneur autrichien Ralph Hasenhüttl.

Avec Romelu Lukaku déjà installé une fois de plus à l’Inter Milan après avoir obtenu un retour en prêt en Serie A, Broja aurait pu être en ligne pendant plus de minutes cette saison à Stamford Bridge, mais Chelsea a jugé bon de faire venir la star anglaise Raheem Sterling pour compléter l’attaque. options proposées sous Thomas Tuchel, ce qui pourrait bien avoir jeté un doute supplémentaire sur l’avenir du jeune de 20 ans dans l’ouest de Londres.

Napoli discute avec Chelsea des déménagements d’Armando Broja et Kepa, rapporte @AlfredoPedulla. Des relations positives entre les deux clubs pourraient aider à conclure les accords.https://t.co/HrT5jBeM6s – Obtenez le football (@GetFootballEU) 15 juillet 2022

Des informations parues dans le média italien La Gazzetta dello Sport via Alfredo Pedulla (cité par Get Italian Football) ont lié le transfert potentiel de Kalidou Koulibaly à Chelsea et les relations de travail positives entre les deux clubs comme tremplin pour Je Partenopei pour sécuriser une sauvegarde précieuse dans le canal avant-centre.

Bien que le patron du club, Luciano Spalletti, puisse répertorier Andrea Petagna et Franco Ferrari comme options de profondeur derrière l’homme vedette Victor Osimhen, Napoli manque toujours d’un véritable coup de poing dans le tableau des profondeurs derrière le buteur nigérian.

Bien qu’Osimhen semble susceptible de rester au Stadio Diego Armando Maradona après de nombreuses spéculations sur les transferts cet été, un accord pour Broja pourrait toujours être conclu, bien que le diplômé de l’académie de Chelsea soit très demandé après avoir marqué 6 buts pour Saints dans le Premier League tout en devenant rapidement une option de premier choix à St. Mary’s.

Napoli pourrait également faire un geste pour le numéro deux de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, malgré le gardien de premier choix Alex Meret qui a récemment prolongé ses mandats dans le sud de l’Italie.

Avec Spalletti qui ne serait pas convaincu par le tireur italien et Kepa bel et bien derrière Edouard Mendy dans l’ordre hiérarchique à Chelsea, l’international espagnol pourrait fournir la concurrence nécessaire et une éventuelle avenue pour un nouveau souffle si un mouvement se matérialisait.

