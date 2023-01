Naples prévoit la “renaissance” de son cimetière en ruine de Poggioreale

OUne végétation abondante étouffe les tombes en ruine, datant pour la plupart des années 1800, qui bordent la place sous l’imposant Chiesa Madreou église mère, au cimetière monumental de Poggioreale dans la ville de Naples, dans le sud de l’Italie.

Au milieu de la place, une zone de stockage de fortune a été installée pour les cercueils contenant les restes squelettiques récupérés des morts qui ont été jetés hors des niches funéraires après une série d’effondrements dans des columbariums en marbre à plusieurs étages l’année dernière.

Le colossal Poggioreale, semblable à un labyrinthe, ouvert depuis 1837 et parmi les plus grands cimetières d’Europe, s’étend sur une colline surplombant Naples. C’est le lieu de sépulture d’une longue liste d’illustres Napolitains, mais au cours des dernières décennies, il s’est gravement détérioré en raison d’une combinaison de mauvaise gestion et des répercussions ruineuses du crime organisé.

Dans des scènes proches d’un film d’horreur, les problèmes du cimetière ont été mis en lumière en janvier dernier lorsque deux columbariums contenant plus de 600 niches funéraires se sont partiellement effondrés, un événement qui aurait été déclenché par le creusement d’un tunnel sous le cimetière dans le cadre de la extension du réseau de métro de Naples.

“C’était comme s’il y avait eu un tremblement de terre”, a déclaré Pina Caccavale, dont les parents et le grand-père ont été enterrés dans l’une des niches. « Il y avait des cercueils suspendus aux bâtiments, on pouvait voir des crânes. Vous pouvez imaginer notre désespoir, c’était comme revivre la douleur de la mort de nos proches.

Fleurs laissées par des proches près de cercueils en bois contenant des restes récupérés après l’effondrement. Photographie : Roberto Salomone/The Guardian

Poggioriale a été fermée pendant neuf mois au milieu d’une enquête qui a conduit à l’arrestation cet été de 20 personnes travaillant sur le projet de métro. La société de métro de Naples a déclaré que le tunnel avait été englouti par l’eau en raison de l’éclatement de l’aquifère et a promis de réparer rapidement les dégâts.

Caccavale a créé un comité pour les centaines de familles dont les proches ont été enterrés dans les bâtiments, appelant à l’arrêt de la construction du métro et aux autorités d’agir rapidement pour récupérer les restes de leurs proches dans les décombres.

Le cimetière a rouvert en septembre, seulement pour que les deux bâtiments s’effondrent complètement deux semaines plus tard. Puis, à la mi-octobre, une partie d’un columbarium de trois étages dans une autre partie de Poggioreale s’est effondrée, laissant à nouveau plusieurs cercueils suspendus de manière précaire dans les airs. On ne sait pas ce qui a causé le troisième effondrement.

Les autorités n’ont commencé que récemment le difficile processus de récupération et d’identification des restes des quelque 2 000 personnes décédées qui ont été enterrées dans les columbariums. “Le problème est qu’ils les voyaient simplement comme des personnes déjà mortes, pas comme des victimes, donc les sauver rapidement n’avait pas d’importance”, a déclaré Caccavale. “La souffrance pour nous est incalculable, car pour nous, ce n’étaient pas que des corps, c’étaient nos proches.”

L’intérieur d’une partie du cimetière. Photographie : Roberto Salomone/The Guardian

Anna Petrazzuolo, dont les parents, le frère et la nièce ont été enterrés dans une seule niche, est devenue la justicière du comité de l’opération de récupération, observant à travers des jumelles depuis une rue voisine les ouvriers récupérer délicatement les morts. “Je suis la blague du quartier, mais je n’abandonnerai pas tant que tous les morts ne seront pas retrouvés et identifiés”, a-t-elle déclaré. “C’est toujours douloureux de penser que mes proches sont toujours sous les décombres.”

La gestion des cimetières à Naples implique un réseau complexe composé de la municipalité locale, propriétaire du terrain et responsable de l’entretien général, et Arciconfraternita del SS Rosario, une association catholique qui possède la plupart des columbariums.

Le père Giuseppe Tufo, directeur des confréries du diocèse de Naples, a déclaré que les deux premiers bâtiments effondrés étaient sous sa garde et que le troisième était une propriété privée.

“Les bâtiments qui se sont effondrés en janvier et à nouveau en septembre n’ont été rénovés qu’il y a environ sept ans”, a déclaré Tufo. « Ils étaient en bon état, nous avons envoyé tous les documents sur les travaux effectués pour entretenir les bâtiments au procureur. Nous travaillons actuellement sur un recensement des défunts, et éventuellement nous reconstruirons les columbariums, mais ce n’est pas quelque chose qui peut se faire en quelques jours.

Une banderole à l’extérieur de l’une des entrées du cimetière indique : « Notre douleur est de les connaître sous les décombres. Ce ne sont pas seulement des restes humains, mais notre histoire. Photographie : Roberto Salomone/The Guardian

Les cimetières de Naples sont également devenus la proie d’escrocs et de l’organisation mafieuse Camorra, connue pour s’être emparée de tombes afin d’enterrer ses membres décédés. En 2016, des armes appartenant à un clan Camorra ont été retrouvées cachées dans un columbarium à Poggioreale. Un an plus tard, la police a saisi un columbarium entier dans le cimetière à la mafia, qui avait prévu d’utiliser le bâtiment pour l’enterrement d’un patron qui avait été tué dans une embuscade.

Francesco Emilio Borelli, conseiller du parti des Verts d’Europe pour la région de Campanie au sens large, a déclaré qu’il dénonçait la situation dans les cimetières de Naples, en particulier à Poggioreale, depuis des années.

« Disons les choses telles qu’elles sont : Poggioreale devrait être à Naples ce que le Père Lachaise est à Paris », disait-il. « Au lieu de cela, c’est le miroir de l’état d’abandon de notre région. Si nous n’avons aucun respect pour les vivants, comment y aurait-il du respect pour les morts ? Il y a les escrocs, la mafia… des cas de tombes vidées et revendues illégalement. Des parties du cimetière ont été détruites et personne ne semble intervenir.

Vincenzo Santagada, le conseiller de Naples chargé des cimetières, envisage de changer tout cela. Il a été élu moins d’un mois avant le premier effondrement du bâtiment. La fermeture prolongée de tout le cimetière qui a suivi pendant que les procureurs menaient leur enquête a empêché l’entretien quotidien. “C’était déjà un endroit abandonné, et la fermeture a aggravé la situation”, a-t-il déclaré.

Il a découvert des dizaines de columbariums négligés, des bâtiments contenant les restes de défunts enterrés il y a des décennies voire des siècles dont les proches sont également décédés depuis longtemps, qu’il fallait vider et rénover.

En outre, des règles réprimant les activités illégales doivent être introduites. “Nous travaillons pour nettoyer le cimetière”, a déclaré Santagada. « Tant de personnes importantes y sont enterrées. Mon objectif est d’en faire un lieu visitable pour les touristes, de lui donner une renaissance.