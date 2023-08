Naples ouvre la voie au retour d’Hirving Lozano au PSV – sources

L’international mexicain Hirving « Chucky » Lozano a reçu le feu vert de Naples pour passer un examen médical avec le PSV Eindhoven en vue d’un transfert attendu, ont déclaré des sources à ESPN Pays-Bas.

Le journal néerlandais Het Eindhovens Dagblad a été le premier à annoncer la nouvelle, ajoutant qu’un retour au PSV pour l’ailier de 28 ans pourrait être annoncé dès mardi. Selon Dani Martinez d’ESPN Italie, Naples recevra 13 millions d’euros, plus 15 % de tout transfert futur.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le contrat de Lozano avec Naples devait initialement expirer en 2024, mais les champions de Serie A ont demandé un renouvellement avec une diminution de salaire, ce qui a conduit le Mexicain à refuser l’offre et Napoli à rechercher un transfert avant la fin de son contrat.

Plus tôt cet été, le propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré : « Je ne pense pas [Hirving] Lozano est un homme stupide et quand viendra le temps de rencontrer son nouvel entraîneur et de rejoindre le camp de l’équipe, il comprendra qu’il vaut probablement mieux prolonger son contrat ou qu’il vaut aussi mieux essayer ailleurs.

Lozano aurait été lié à l’intérêt de clubs de Turquie, d’Arabie Saoudite et de MLS.

Lors de son précédent passage au PSV en 2017-19, l’ailier a marqué 40 buts en 79 matchs, tout en les aidant à remporter le titre d’Eredivisie 2017-18. En 2019, il a été transféré à Naples pour plus de 45 millions de dollars.

Ailleurs en Europe, son compatriote international mexicain Jorge Sánchez a été annoncé mardi. comme nouvel ajout pour Porto. L’arrière latéral de 25 ans disputera la saison 2023-24 de Liga Portugal en prêt de l’Ajax.