Naples : le miracle se répète, le sang de San Gennaro se dissout

Le miracle de la liquéfaction du sang de San Gennaro s’est répété. A 10h01, dans la cathédrale du Duomo, bondée malgré la pluie, l’archevêque Don Mimmo Battaglia a annoncé que le sang de San Gennaro s’est liquéfié.

Gennaro était un évêque romain et un martyr chrétien, vénéré comme saint par l’Église catholique, qui célèbre son culte le 19 septembre, et par l’Église orthodoxe. Principal mécène de Naples, dans la cathédrale de laquelle on pense que certains os de son squelette reposent avec deux ampoules contenant ce que la tradition populaire croit être son sang, sa figure a toujours été l’objet de culte et de folklore.

Il y a ceux qui croient que le phénomène de dissolution du sangrituellement représenté le 19 septembre et le 16 décembre, doit être attribué à un miracle et à un signe avant-coureur de bonne chance.

