Naples, le Bayern et le Barca enregistrent de grandes victoires en Ligue des champions

Il y a eu de gros résultats lors de la deuxième nuit des matchs de l’UEFA Champions League. Vous trouverez ci-dessous les résumés des huit matchs européens de mercredi:

Ajax 4 – Rangers 0

L’Ajax a poursuivi sa forme impressionnante avec une performance impressionnante contre le club écossais des Rangers. Edson Alvarez, Steven Berghuis, Mohammed Kudus et l’ancien ailier de Tottenham Steven Bergwijn ont été les buteurs de la soirée. Les Rangers ont été dominés du début à la fin lors de leur premier match de phase de groupes de l’UCL en 12 ans. Le seul point négatif pour les géants néerlandais était le fait que Bergwijn s’est blessé en marquant le quatrième but et a été contraint d’être remplacé.

Eintracht Francfort 0 – Sporting 3

Bien que le club portugais ait apparemment contrôlé le match, l’équipe locale a en fait réussi plus de tirs au but. En fait, le Sporting n’a réussi qu’un seul tir au total en première mi-temps. Néanmoins, les Lions ont marqué trois buts en seconde période pour ramener les trois points au Portugal. Marcus Edwards et Trincao ont marqué leurs buts à trois minutes d’intervalle, puis Nuno Santos a terminé Francfort à la 82e minute.

Naples 4 – Liverpool 1

Dans le score le plus choquant de la journée, les Italiens étourdissent Liverpool par trois buts. Piotr Zielinski, Andre-Frank Gamba Anguissa et le remplaçant Giovanni Simeone ont marqué leurs buts dans la première moitié du match. Zielinski a ajouté un autre but en deuxième période avant que Luis Diaz n’en retire un pour les visiteurs. Victor Osimhen a été contraint de quitter le match en raison d’une blessure après seulement 41 minutes de jeu. Napoli aurait pu facilement avoir au moins un autre but ou deux, car la défense de Liverpool était carrément épouvantable.

Inter Milan 0 – Bayern Munich 2

Le Bayern a dominé l’Inter à l’extérieur grâce au remarquable Leroy Sane. L’international allemand a marqué le premier but et en a essentiellement marqué un autre. Le défenseur Danilo D’Ambrosio a mis le ballon dans son propre filet pour le deuxième but après que Sane et Kingsley Coman aient joué quelques passes lisses à l’intérieur de la surface de réparation. Andre Onana a fait ses débuts dans les buts de son nouveau club.

Barcelone 5 – Viktoria Plzen 1

Les géants espagnols ont déjoué les visiteurs en route vers une victoire facile. Robert Lewandowski a réussi son sixième tour du chapeau en carrière à l’UCL, tandis que Franck Kessie et Ferran Torres ont marqué les deux buts restants pour le Barça. Jan Sykora a marqué de la tête pour Plzen juste avant la mi-temps, mais c’est un but de consolation. Ousmane Dembele a également joué pour le Barça avec deux passes décisives dans la soirée.

Atlético Madrid 2 – Porto 1

Étonnamment, les trois buts de ce match sont survenus dans le temps additionnel. Le tir du défenseur Mario Hermoso a tourné en boucle sur Diogo Costa pour porter le score à 1-0 à la 91e minute. Cependant, Porto a écopé d’un tir de pénalité quatre minutes plus tard et Mateus Uribe n’a commis aucune erreur sur place. Atleti a réussi à voler les trois points 10 minutes après le début du temps additionnel alors qu’Antoine Griezmann se dirigeait d’un corner avec le dernier jeu du match.

ANTOINE GRIEZMANN DANS LA 101E MINUTE. 😱 pic.twitter.com/rEUyb7BHYw — UCL sur Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 7 septembre 2022

Tottenham Hotspur 2 – Marseille 0

Les Spurs se sont occupés de Marseille avec deux buts en seconde période de Richarlison. Les buts, les deux en-têtes, sont arrivés à seulement cinq minutes d’intervalle. Le premier but de Richarlison à la 76e minute était le premier tir cadré de son club dans le match. Les visiteurs sont tombés à 10 hommes au début de la seconde période grâce à un tacle dur de Chancel Mbemba sur un Son Heung-Min au sprint.

Club Bruges 1 – Bayer Leverkusen 0

Abakar Sylla a techniquement mis son club en tête juste avant la pause de la mi-temps, mais les rediffusions ont montré que le gardien de Leverkusen, Lukas Hradecky, semblait avoir raté le tir. L’international finlandais a essentiellement porté le ballon dans son propre but. Leverkusen pensait avoir égalisé le score à la 73e minute sur une tête de Patrik Schick ; cependant, VAR est intervenu et a refusé le but en raison d’un hors-jeu. D’autres critiques ont montré qu’un joueur de Leverkusen était hors-jeu du bout de sa botte.

Crédit photo : IMAGO / Insidefoto