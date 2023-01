Naples écrase la Juventus pour prolonger son énorme avance en Serie A

Napoli a écrasé la Juventus, 5-1, pour augmenter son avance au sommet du classement de la Serie A à 10 points vendredi. Les hôtes ont dominé le match tant attendu des deux meilleurs clubs d’Italie. Napoli a également étendu sa forme impressionnante en tant que l’une des équipes les plus chaudes d’Europe. En fait, Napoli a désormais récolté les trois points lors de 13 de ses 14 derniers matches de championnat.

La Juventus est également entrée dans la soirée sur une séquence chaude. En fait, la Vieille Dame avait enregistré huit victoires consécutives en championnat. La Juve a même gardé des draps propres dans tous ces matches également. L’entraîneur-chef Max Allegri a réussi à faire passer le club de la huitième place au deuxième rang depuis le début de la séquence de victoires.

Le duo dynamique de Napoli s’associe tôt contre la Juventus

Le record impressionnant de la Vieille Dame ne durera cependant pas longtemps. Osimhen a donné l’avantage à Naples après seulement 14 minutes de jeu. Le gardien de la Juventus, Wojciech Szczesny, a réalisé un bon premier arrêt sur un tir de Khvicha Kvaratskhelia, mais l’international nigérian a réussi le rebond à bout portant. Ce n’était que la quatrième fois cette saison que la Juve accordait le premier but en championnat.

Kvaratskhelia a doublé l’avance de Napoli cinq minutes avant la pause de la mi-temps. Osimhen a sauté sur un ballon perdu dans la surface de réparation de la Juve et a trouvé l’international géorgien grand ouvert. Kvaratskhelia a enroulé un tir parfaitement placé passé Szczesny et dans le filet.

Cependant, Di Maria a réduit de moitié le déficit de la Juve trois minutes plus tard. Dos au but, Arkadiusz Milik a fait une simple passe à l’Argentin qui, comme Kvaratskhelia, a enroulé un tir passé devant le gardien. C’était le premier but de Di Maria pour son club depuis août. Cependant, il a marqué un but lors de la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine en décembre.

L’avance de deux buts de Naples est revenue à la 55e minute grâce à un buteur improbable. Amir Rrahmani a frappé une belle frappe près du point de penalty sur un corner. C’était son premier but de la campagne en cours. Szczesny pensait qu’Osimhen était hors-jeu et bloquait sa vue. Cependant, les rediffusions ont montré que le Nigérian était bien dans le coup.

Osimhen prolonge son avance en Serie A

Osimhen et Kvara se sont à nouveau connectés pour le quatrième but de l’équipe dans la soirée. Le Géorgien a mis une croix sur un plateau et le Nigérian est rentré chez lui, dépassant Szczesny à courte distance. Le doublé d’Osimhen signifie qu’il a maintenant une douzaine de buts en seulement 14 matchs de Serie A jusqu’à présent cette saison.

Napoli a ajouté un cinquième but alors que le remplaçant Eljif Elmas a marqué à la 72e minute. Bien que le ballon ait été fortement dévié par un défenseur de la Juve, le milieu de terrain macédonien a bien frappé le ballon et a mis suffisamment de rythme pour le récupérer par Szczesny.

La Juve devra maintenant se regrouper alors qu’elle se tournera vers la Coppa Italia la semaine prochaine. Les fans de Naples, en revanche, célébreront sûrement la victoire massive tout le week-end.

PHOTO : IMAGO / LaPresse